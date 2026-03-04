Bornova'da Belgem Öğretmenlerinden Fatma Nur Çelik'in Öldürülmesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova'da Belgem Öğretmenlerinden Fatma Nur Çelik'in Öldürülmesine Tepki

04.03.2026 09:54  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi öğretmenleri, İstanbul Çekmeköy'de bir öğrencinin öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürmesine sert tepki gösterdi. Eğitimdeki şiddete dikkat çekerek güvenli okullar için somut adımlar atılmasını talep ettiler.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) öğretmenleri, İstanbul Çekmeköy'de görev yapan Fatma Nur Çelik'in öğrencisi tarafından öldürülmesine tepki göstererek eğitimde artan şiddete dikkat çekti ve güvenli okul çağrısı yaptı. Öğretmenler, şiddetin önlenmesi için somut ve kalıcı adımlar atılmasını isterken, Ömer Eşki de eğitim ortamlarının güvenliğinin kamusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) öğretmenleri, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen Fatma Nur Çelik'in bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesine sert tepki gösterdi. BELGEM öğretmenleri tarafından yapılan basın açıklamasında, eğitimde artan şiddete dikkat çekilerek güvenli okul çağrısı yapıldı.

"Bir anneyi, bir eğitim emekçisini kaybettik"

Öğretmen temsilcisi ve matematik öğretmeni Ayşe Yantiri tarafından okunan açıklamada, yaşanan olayın yalnızca bireysel bir trajedi olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Bir öğretmeni kaybettik. Bir anneyi kaybettik. Bir eğitim emekçisini kaybettik" ifadeleriyle duyulan derin üzüntü dile getirildi.

Fatma Nur öğretmenin yalnızca ders anlatan bir eğitimci değil, hem kendi çocuğuna hem de öğrencilerine hayat vermeye çalışan bir anne ve rehber olduğunun altı çizildi. Okulların güvenli alanlar olması gerektiği belirtilerek, öğretmenlerin korunması ve öğrencilerin yalnız bırakılmaması çağrısında bulunuldu.

"Güvenli okul haktır"

Açıklamada; rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi, önleyici mekanizmaların kurulması ve eğitim ortamlarının güvenli hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. "Eğitim kamusal bir sorumluluktur. Güvenli okul haktır. Nitelikli, bilimsel ve laik eğitim haktır" denilerek, öğretmenlerin güvencesiz ve itibarsızlaştırılmış bir çalışma düzenine mahküm edilemeyeceği ifade edildi.

BELGEM öğretmenleri açıklamanın ardından sloganlarla tepkilerini sürdürerek, eğitimde şiddete karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Savaşa da tepki: "Çocuklar ölmesin"

Basın açıklamasında yalnızca okulda yaşanan şiddet değil, dünyadaki çatışmalar da gündeme getirildi. İran'da okulları hedef alan saldırılar da lanetlenerek, "Nerede olursa olsun çocuklar ölmesin, barış hemen kazansın" çağrısı yapıldı.

Başkan Eşki: "Eğitimde şiddete karşı ortak sorumluluk"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de yaşanan acı olayla ilgili olarak, "Bir öğretmeni sınıfında kaybetmek hepimizin yüreğini yakmıştır. Eğitim ortamlarının güvenliği yalnızca öğretmenlerin değil, kamunun ve tüm kurumların ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin güven içinde olduğu bir eğitim düzeni kurmak zorundayız" dedi.

Eşki, şiddetin her türlüsüne karşı net bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirterek, yerel yönetimler olarak eğitimin destekçisi olmaya ve gençlerin yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Çekmeköy, İstanbul, Güvenlik, Gençlik, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Belgem Öğretmenlerinden Fatma Nur Çelik'in Öldürülmesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

10:11
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
09:48
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçtı Kulüpten açıklama var
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçtı! Kulüpten açıklama var
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:28:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Bornova'da Belgem Öğretmenlerinden Fatma Nur Çelik'in Öldürülmesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.