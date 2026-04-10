Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitimde Eşitlik Vurgusu

10.04.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, tüm çocukların eşit eğitim hakkına sahip olduğunu ve özel çocuklara önem verdiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz bütün çocuklarımızın eğitime erişim hakkını eşit ve adil bir şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Ana felsefemiz şu, bütün çocuklar özeldir. Bütün çocukların ayrım gözetmeksizin aynı eğitime erişim hakkı var ve bunu temin etmemiz gerekir." dedi.

Bakan Tekin, Van'daki programları kapsamında yapımı tamamlanan Van Olgunlaşma Enstitüsü Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Binayı gezerek görevlilerden bilgi alan Tekin, kadınların hazırladığı yöresel ürünleri inceledi, dokuması tamamlanan bir kilimin kesimini yaptı.

Ardından Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Tekin, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 4 yıl önce başlatılan "Kitap Van Projesi"ni inceledi, dağıtılan kitaplar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılış törenine katılan Tekin, burada yaptığı konuşmada, bütün insanların başta yaşama hakkı olmak üzere temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak için devlet adamı sorumluluğuyla hareket etmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Özel gereksinimli çocukları çok önemsediklerini belirten Tekin, "Özel çocuklarımızın eğitime erişimini sağlayacak tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel çocuklarımızın eğitimi ile ilgileniyoruz. Bu çocuklarımızın bakımıyla ilgili kısımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Tedavi ve sağlıkla ilgili hizmetler Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel çocuklarımızın eğitime erişim hakkını ve sağlıklı bir ortamda eğitim alma haklarını temin etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından tespiti yapılan ve raporları hazırlanan çocukların yaşlarına göre okul ve sınıflara yerleştirildiğini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, Rehberlik Araştırma Merkezi raporlarımızın verilerine göre kendileri için hazırlanmış okullarda eğitimlerini alırlar. Bunlara ilave olarak bilinmediği için bu kısmı özellikle söylemek istiyorum, bazı çocuklarımıza evinde eğitim veriyoruz. Yine çocuklarımızın durumuna göre bazı çocuklarımıza ise hastanelerde Sağlık Bakanlığı ile beraber eğitim öğretim veriyoruz. Yani şöyle özetleyeyim, biz bütün çocuklarımızın eğitime erişim hakkını eşit ve adil bir şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Ana felsefemiz şu, bütün çocuklar özeldir. Bütün çocukların ayrım gözetmeksizin aynı eğitime erişim hakkı var ve bunu temin etmemiz gerekir. Bugün de burada özel çocuklarımız için hazırlanmış bir kampüste mesleki eğitim anlamında onlara katkı sunacak güzel bir kampüsün açılışını yapıyoruz. Bunu sağlayan, ortamı oluşturan başta Valimiz olmak üzere Van'ın siyasetçilerine, milletvekillerine, AK Parti İl Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürlerimize ve burada bu çocuklarımıza hak ettikleri özel eğitimi verecek öğretmen arkadaşlarımıza huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Van Valisi Ozan Balcı ise "Devletimiz, Allah'a şükür milletinin her zaman yanında. Engelli çocuğu, yaşlısı, genci yalnız bırakmıyor. Bu, bir engellinin yükünü alma projesidir. Engelli kardeşlerimizin yanında olma projesidir. Bu yüzden anlamlıdır. Bu okullar sadece Van'ımıza değil inşallah bölgemize de hizmet edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Tekin, okulu gezdi, öğretmenlerle toplantı yaptı.

Daha sonra Uygulama Oteli'ne geçen Tekin, burada Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de altıncı gol de geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de altıncı gol de geldi
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 21:36:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.