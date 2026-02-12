Eğitimde Fark Yaratan Öğretmen

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kodlama, robotik ve yapay zeka alanlarında yürüttüğü çalışmalarla "eğitimde fark yaratan" öğretmenler arasında gösterilen Müzeyyen Merve Bakangöz, teknoloji çağına hazırlıklı ve yetkin öğrenciler yetiştirmek için çalışıyor.

Karadeniz Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz BİLSEM'de bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olan, evli ve bir çocuk annesi 38 yaşındaki Bakangöz, 13 yıldır heyecanla sürdürdüğü mesleğinde dijital eğitimdeki öncü çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Daha önce görev yaptığı okuluna kodlama atölyesi kazandıran ve kodlama festivallerinde koordinatör olarak görev alan Bakangöz, öğrencileriyle katıldığı TÜBİTAK ve TEKNOFEST projelerinde çeşitli dereceler elde etti.

Çalışmaları sayesinde geçen yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımlarıyla MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi Tanıtım Programı"nda konuşma yapan Bakangöz, "yılın öğretmeni" seçilmenin mutluluğunu da yaşadı.

Müzeyyen Merve Bakangöz, AA muhabirine, öğrencilere ve öğretmenlere dijital eğitimde katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Öğrencilere erken yaşlardan itibaren "yapabilirim" duygusunu kazandırmayı hedeflediğini belirten Bakangöz, onların ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirebilmeleri ve ifade edebilmeleri için uygun ortamlar sunmaya gayret ettiğini anlattı.

"Çalışmalarımızı yerli ve milli teknolojiye dayalı yürütüyoruz"

Bakangöz, yılın öğretmeni seçildiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ödül almak çok güzel fakat ödül için çalışmalar yürütmüyoruz. Burada asıl motivasyon kaynağı gençlerimiz. Ülkemiz genç nüfusu fazla olan, dinamik bir ülke. Gençlerimizi doğru yönlendirmek, teknolojiyle tanıştırmak, teknolojinin nasıl kullanılabileceği, kafalarındaki problemlere yönelik çözümler geliştirecekleri noktasında onlara destek olmak çok güzel bir duygu. Gençlerin doğru alışkanlıklar, doğru bağlılıklar kazanmalarını çok önemsiyorum."

Bakangöz, 10 yıldır TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılıp çeşitli dereceler elde ettiklerini, öğrencilerin proje yapıp sunmaktan ziyade kendilerini ifade etme ve sunum becerilerini geliştirme gibi pek çok beceri kazandıklarını aktardı.

Gençlere ülkenin geleceği olması noktasında önemli görevler düştüğünü vurgulayan Bakangöz, "Çalışmalarımızı yerli ve milli teknolojiye dayalı yürütüyoruz. Bunu çok önemsiyoruz çünkü katma değer oluşturmak, sürdürülebilir projeler yapmak çok önemli noktaya geldi. Tüm gayretimiz gençlerimizi bu bağlamda yetiştirmek, onlara bu özgüveni kazandırmak." dedi.

Bakangöz, kız öğrencilerin yazılım, robotik kodlama, yapay zeka gibi teknolojik alanlarda biraz daha çekimser kaldığına değinerek, bu noktada özellikle kız öğrencileri daha fazla teşvik ettiğini kaydetti.

Gençlerin, hayal kurmaktan, denemekten ve üretmekten asla vazgeçmemeleri gerektiğine işaret eden Bakangöz, başarılı olmanın yolunun kişinin kendisine inanmasından geçtiğini sözlerine ekledi.

Öğrenci Ahmet Emre Yaşar da öğretmeni Bakangöz'ün de katkılarıyla teknolojiye olan ilgisinin akademik ve proje anlamında çok geliştiğini söyledi.

Öğrenci Tuğçe Naz Yıldırım da TEKNOFEST ve TÜBİTAK için robotik ve yapay zeka gibi konularda projeler yazdıklarını, Bakangöz'ün de kendilerini cesaretlendirip desteklediğini ifade etti.