Eğitimde Geleceğin İnşası - Son Dakika
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Eğitimde Geleceğin İnşası

MEB, eğitim sistemine dair 22 yıllık çalışmaları 'Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024' kitabında topladı.

31.12.2024 14:01
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı'nın inşasında son 22 yılda, eğitim sistemindeki çalışmalar, "Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024" adıyla kitaplaştırılarak yayımlandı. Bakan Tekin, kitaba ilişkin olarak, "Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024 başlıklı bu eser, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eğitim sistemimizi güçlendirme kararlılığımızın bir yansımasıdır" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan "Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024" kitabında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 22 yılda geliştirdiği politikalardan hayata geçirdiği proje ve uygulamalara yer verildi. 15 bölümden oluşan kitapta, resmi kayıt ve istatistiki verilere göre 2002 yılından itibaren eğitimde sağlanan değişimler ortaya kondu.

"Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024" adlı kitabın  sunuş bölümünde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Evrensel düzeyde kabul gören bilimsel ve pedagojik ilkelere haiz hem de milli bir maarif bilinciyle yapılandırılmış kapsamlı bir eğitim sistemi ile geleceğin inşasını amaçlıyoruz. Türkiye yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, aynı zamanda bu aziz vatanın her bireyinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür. Yeni eğitim yaklaşımımızla, teknolojik hamlelerimizle ve demokratikleşme adımlarımızla bu taahhüdü yerine getiriyoruz. Eğitime yaptığımız her yatırımla, hayata geçirdiğimiz her projeyle Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dünümüzden güç alarak geleceğe yön verdiğimiz bu yolculukta yer alan mihenk taşlarını titizlikle ele alan Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024 başlıklı bu eser, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eğitim sistemimizi güçlendirme kararlılığımızın bir yansımasıdır. Bu kıymetli çalışma; eğitim alanında politika belirleyicilere, akademisyenlere, öğrencilere ve eğitimin tüm paydaşlarına önemli bir kaynak sunmaktadır."

Kaynak: ANKA

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