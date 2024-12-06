Eğitimde Sürdürülebilirlik ve Eşitlik Vurgusu - Son Dakika
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Eğitimde Sürdürülebilirlik ve Eşitlik Vurgusu

Prof. Falk, eğitim sisteminin ekolojik değerler ve dijital becerilerle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

06.12.2024 17:16
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Princeton Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Uygulama Profesörü Richard Anderson Falk, "ekolojik açıdan dayanıklı ve etik açıdan tatmin edici şekilde yaşamaya dair yeni değerler ve uyarlanabilir vizyonlara" ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye Maarif Vakfının "Eşit ve Daha Adil bir Toplum ve Sürdürülebilir bir Gelecek için Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlediği ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk gününde, Princeton Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Uygulama Profesörü Falk, ana konuşmacı olarak yer aldı.

Zirvede ele alınan temanın, sosyoekonomik, kültürel ve ekolojik tehditlere karşı gelecek nesilleri yetiştirebilme konusundaki önemine işaret eden Falk, dünyanın her yerinde, "ekolojik açıdan dayanıklı ve etik açıdan tatmin edici şekilde yaşamaya dair yeni değerler ve uyarlanabilir vizyonlara" ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Falk, mevcut eğitim sistemini, sürdürülebilirlik konusunun, eşitlikçi bir toplumun değerlerine dahil edilmesini sağlamak için yapılması gereken ayarlamaları ve her gencin eğitim deneyimine daha duyarlı olacak şekilde eğitilmesini gerektiren bir çerçeve olarak niteleyerek, yeni eğitim önceliğinin "dijital çağa uygun beceri ve anlayışların öğretilmesi" olduğunu ifade etti.

"Eğitim zihinleri şekillendirir, toplumları dönüştürür ve sürdürülebilir, adil ve barışçıl bir geleceğe giden yolları keşfetmeye yardımcı olur." diye konuşan Falk, eğitimcilerin eğitimi adalet, eşitlik ve sürdürülebilirlik için bir araç haline getirmeye ve bütünlük duygusunu beslemeye kararlı olması gerektiğine dikkati çekti.

Falk, ideal eğitimin, öğrencileri kamu politikalarının şekillendirilmesine katkı sağlamaya ve aktif toplumsal rollere hazırlamaya yönelik olmasının önemini vurgulayarak, yeni neslin geleceği tehdit eden gelişmeler ve zorluklar karşısında "pasif izleyici" konumunda olmaması gerektiğini kaydetti.

Gelişen teknolojilerin, bilim ve bilgi temelli yeni düzenin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim uyarlamalarını oluşturduğu değerlendirmesinde bulunan Falk, bu nedenle öğrencilerin dijital okuryazarlığa ulaşmalarının sağlanmasının eğitimcilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalardan biri olduğunu söyledi.

Falk, etkili bir ekolojik uyum politikasında yer alacak eşitlik bileşeninin varlığının "hayati öneme sahip olduğunu" aktardı.

Eşitlik ve bütünlüğün yanı sıra toplumdaki "ötekileştirme"nin önemine de dikkati çeken Falk, "düşmanca bir ötekileştirmenin, hem uluslararası alanda hem de iç meselelerde savaşla bağlantılı" olabileceğini ifade etti.

Zirve'de Gazze mesajı

" İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin tamamına karşı bir soykırım gerçekleştirdiği bir dönemde yaşıyoruz." diyen Falk, soykırımın devam ettiğini ve Gazze sınırlarının ötesine yayıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) "bu soykırımı durduramadığını ya da durdurmak istemediğini" dile getiren Falk, "başta ABD olmak üzere bazı batılı ülkelerin de İsrail üzerinde baskı kurmayı reddettiğine, maddi ya da askeri yardımda bulunduğuna" işaret etti.

Falk, "Medeniyetler çatışmasının, Myanmar ve Sudan gibi, ötekinin insanlıktan çıkarılmasının soykırım politikalarına yol açtığı, genellikle toprak ve kaynaklarla ilgili maddi hırslarla iç içe geçmiş, en uç noktalarda soykırım örnekleriyle sonuçlanan tarihi günümüzün bir parçası olduğunu hatırlatmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Çevre, Gazze, Son Dakika

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