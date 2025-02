Eğitimde Tasarruf Eleştirisi

Güncel

(ANKARA) - Yarı yıl tatilinin ardından yeniden ders zilinin çalmasına ilişkin açıklama yapan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, çocukların beslenme zorluklarına dikkat çekti ve iktidarın tasarruf edilecek yeri şaşırdığını belirterek eleştirdi. Ağıralioğlu, "Her şeyden tasarruf edeceksiniz, eğitime yatırım yapacaksınız. Her yerden harcamayı kısacaksınız. Eğitime, eğitim imkanları için yetiştirdiklerinize, eğitim imkanını iyi versinler diye yetiştirmek zorunda olduklarınıza imkan sunacaksınız, fırsat sunacaksınız, onların nitelikli hale getireceksiniz." dedi.

Ağıralioğlu, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci döneminin başlaması sebebiyle sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Eğitime yönelik sorunları sıralayan Ağıralioğlu, 'Yeterli protein alamamaya bağlı olarak çocuklarımızın zihni gelişiminde ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız' ifadesini kullandı. Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu özetle şunları söyledi:

"2024-2025 öğretim yılı başladı. Eğitim camiamıza, çocuklarımıza, ailelerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ben babası, eşi, kardeşi, öğretmen olan bir ailenin evladıyım. Öğretmenlerin sıkıntılarını, öğretmenlerin okulda yaşadıklarını, çocuklarda gördüklerini, eğitimin muhtevasıyla ilgili sorunları, sıkıntıları birebir gözlemleyebilen, o sorunları yaşayabilen, ne yapılması gerektiğini bilebilen bir ailenin içinde büyüdüm. Evimizde eğitimin bütün sorunlarını hem öğrenci olarak hem öğretmen olarak konuşabilme imkanı bulduğum bir geçmişin kuvvetiyle bugün huzurlarınızda bu hatırlatmalarda bulunuyorum.

Türk milleti'nin güçlü geleceğini inşa etmenin tek yolu; öğretmenleri güçlü hale getirmek, öğretmenleri nitelikli hale getirmek, öğretmenlerin üzerine memleketin geleceğini inşa etme imkanı bulmaktır. Türkiye'de güçlü bir devlet istiyorsak yolu öğretmenlerden geçer. Türkiye'de güçlü bir nesil istiyorsak yolu öğretmenlerden geçer. Türkiye'de güçlü bir aile istiyorsak yolu öğretmenlerden geçer. Türkiye'de, Türkiye'nin geleceğini güçlü görmek istiyorsak yolu eğitimden ve öğretmenlerden geçer. Öğretmenlerini kıymetlendirememiş bir toplumun öğretmenler üzerinden geleceğini planlayamamış bir siyasetin memleketin geleceğine sunacağı hiçbir şey yoktur.

'Atanamayan öğretmenlerimiz var'

Atanamayan öğretmenlerimiz var. Atanamadıkları için ücretli öğretmen olarak çalışanlarımız var. Öğretmen olarak atanamadığı için başka işlerde çalışanlarımız var. Başka iş bulamadığı için işsiz olan ve öğretmenlik hayali kurup, hayallerini çocuklarına iyi eğitim vermeye imkanıyla buluşturamayan nice evladımız var. Bu kadar sorunu uzunca zamandır konuşuyor olmamıza rağmen bu sorunları çözemeyen bir yönetim maharetsizliği var. Önümüzdeki dönem memleketin bütün sorunlarını çözme sorumluluğuyla yürüyen Anahtar Parti olarak, hiç değilse hükümetin, yönetim vizyonuna şunu koymasını istiyoruz; eğitimden tasarruf olmaz, harcadığınız her paranın, eğitime ayırdığınız her zamanın, eğitime verdiğiniz her emeğin, memleketin, milletin güçlü geleceğini, inşa etme imkanına döneceğini bilmek zorundasınız. Her şeyden tasarruf edeceksiniz, eğitime yatırım yapacaksınız. Her yerden harcamayı kısacaksınız. Eğitime, eğitim imkanları için yetiştirdiklerinize, eğitim imkanını iyi versinler diye yetiştirmek zorunda olduklarınıza imkan sunacaksınız, fırsat sunacaksınız, onların nitelikli hale getireceksiniz.

'Yeterli protein alamamaya bağlı olarak çocuklarımızın zihni gelişiminde ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız'

Bugün çocuklarımızın beslenme zorlukları dolayısıyla zekalarıyla ilgili ciddi problemler yaşadığını eğitim camiamızın duayenleri konuşmakta protein azlığına, yeterli protein alamamaya bağlı olarak çocuklarımızın zihni gelişiminde ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Tasarruf edilecek yeri şaşırıp çocukların, anaokulu çocuklarının köylerden taşınarak, taşınmalı eğitimin konusu olan çocukların tasarruf tedbirlerinden, yiyeceklerine musallat olan yönetim maharetsizliğini hatırlatmak üstümüze bir borçtur. Önümüzdeki dönemin Türk milleti için eğitim dönemiyle birlikte hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çocuklarımıza güçlü bir gelecek inşa etmek için sorumluluklarımızın şuurunda olarak. Memleketin hizmetine talip olduğumuzu bu vesileyle bütün milletimize hatırlatıyorum."