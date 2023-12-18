Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi Hazırlandı

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) yapay zekanın eğitim ve öğretim süreçlerindeki rolünü, etkisini ve geliştirilme potansiyelini incelemek amacıyla "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi" hazırladı.

AIPA'dan yapılan açıklamaya göre belge, derneğin eğitim komisyonu tarafından farklı disiplinlerden uzmanların görüşleri alınarak hazırlandı.

Türkiye'de bir sivil toplum örgütü tarafından ilk kez açıklanan Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi'nin oluşturulmasında birçok akademisyen katkı sağladı.

Politika belgesinin sonuç kısmında, yapay zekanın, tüm öğrenciler için kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ve erişilebilirlik araçları sunarak, eğitimdeki uçurumu kapatmaya yardımcı olabileceğine işaret edildi.

Ancak, bu hedefe ulaşırken etik hususların göz ardı edilmemesi ve öğretmenlerin insani katkılarının öneminin unutulmaması gerektiği vurgulanan belgede, eğitim sistemlerinin yapay zekayla entegrasyonu için net bir vizyon ve politika oluşturulmasının şart olduğu belirtildi.

Bu vizyonun mevcut veriler üzerinden ilk değerlendirme ve analizlerle başlaması, bütünsel yapay zeka eğitim stratejilerinin yanı sıra, bölgesel ve yerel yapay zeka stratejilerinin de belirlenmesi gerektiği kaydedilen belgede, yapay zeka teknolojilerinin etkili kullanılması için gerekli altyapının geliştirilmesine yönelik bölgesel fizibilite analizleri yapılması ve ardından planlama süreçlerinin başlatılmasının önemine işaret edildi.

Öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerine uyumu

Öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamaları ve önyargıları kırmaları için eğitim programlarına öncelik verilmesi gerektiği vurgulanan belgede, her dersin içeriğine yapay zeka teknolojilerinin nasıl entegre edileceği, bu teknolojilerin derslerde ve öğrenci rehberliğinde nasıl kullanılacağına yönelik komisyonlar kurulmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Öğrenci performansının değerlendirilmesi ve takip edilmesinde yapay zekanın kullanımının planlanması, sorumlu ve adil yapay zeka araçları ile bu sürecin yönetilmesi gerektiği vurgulanan belgede, şunlar kaydedildi:

"Yapay zeka politikalarının gerçekçi şekilde yürütülmesi, uygulamalarının geliştirilmesi ve paylaşılması için teknoloji şirketleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanmalıdır. Her yapay zeka uygulamasında veri güvenliği ve gizliliğine dikkat edilmeli, potansiyel etik ve önyargı sorunları ele alınmalı ve yapay zeka sistemleri denetlenmelidir."