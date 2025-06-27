Eğitimde Yenilikçi Araçlar için Erasmus Projesi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, öğretmenlerin yenilikçi eğitim araçlarını ve yapay zekayı derslerde kullanmasının artırılmasına yönelik Erasmus projesinin yürütücü ve katılımcı heyetini kabul etti.

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Kuzey Makedonya ve Portekizli ortaklarla yürüttüğü "StoryLab: Innovative Teaching Tools/ Hikaye Laboratuvarı: Yenilikçi Eğitim Araçları" adlı proje kapsamında Brüksel'de bulunan heyet, eğitimin içeriğini ve edindikleri yurt dışı deneyimini Kaymakcı ile paylaştı.

Ziyarete, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE uzmanı öğretmen Zeynep Kılıç, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce öğretmeni ve proje koordinatörü Hacer Yayla ile öğretmenler Pakize Işık, Nuray Ocak ve Pınar Duymaz katıldı.

Projenin Brüksel'de hizmet veren ortağı "Vision Tree Psikoloji ve Teknoloji Eğitim Merkezi" yetkilileri Muhammet Türk ve Gökçe Kumral'ın da yer aldığı ziyarette, Avrupalı ortaklarla 3 gün boyunca yürütülen eğitimde öğretmenlerin derslerde kullanabileceği yapay zeka araçlarına ilişkin yürütülen atölye çalışmaları değerlendirildi.

Katılımcılar, projeyle öğretmenlerin çağa uygun şekilde dijital becerilerini geliştirmelerinin ve özellikle yapay zeka araçlarını kullanarak çocuklara dersleri görsel, işitsel araçlarla hikayeleştirerek anlatmalarının amaçladığını anlattı.

Büyükelçi Kaymakcı, Erasmus programının sadece akademik değil, kültürel paylaşımlar için de çok kıymetli olduğunu kaydederek, öğretmenlerin yenilikçi eğitim araçlarını öğrenip derslerde kullanımına yönelik benzeri projelerin ve yapay zeka kullanımına dair programların önemli olduğunu vurguladı.

Proje, kasım ayında Kuzey Makedonya ve Portekizli eğitimcilerin Türkiye'de düzenlenecek atölye çalışmalarına katılımı ve kültürel faaliyetlerle tamamlanacak.