EGM, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve dini değerlere hakaret suçlarına ilişkin soruşturma başlattı - Son Dakika
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EGM, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve dini değerlere hakaret suçlarına ilişkin soruşturma başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve dini değerlere hakaret suçlarına ilişkin 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. EGM'nin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinde yapılan suç içerikli paylaşımların tespiti için çalışmaların yapıldığı belirtildi. Atatürk aleyhine suç içerikli paylaşımlar yapan 11 hesap yöneticisi ve dini değerlere hakaret eden 8 hesap yöneticisi hakkında adli birimlerce soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

25.07.2024 20:01
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Atatürk aleyhine işlenen ve dini değerlere hakaret suçlarına ilişkin 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldü.

Bu kapsamda, 18-25 Temmuz tarihlerinde sosyal medya suçu ve suçluların tespit edilmesi için çalışma yapıldı.

Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında, sosyal medyada son günlerde yaptıkları suç içerikli paylaşımlar sebebiyle geniş yer bulan S.A, A.A. ve N.Y'nin de aralarında bulunduğu 11 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, dini değerlere hakaret kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 8 hesap yöneticisi de tespit edilerek, haklarında adli birimlerce soruşturma açıldı.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGM, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve dini değerlere hakaret suçlarına ilişkin soruşturma başlattı - Son Dakika

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