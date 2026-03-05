EGM'den İkinci El Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
EGM'den İkinci El Dolandırıcılık Uyarısı

05.03.2026 19:29
EGM, ikinci el eşya alımında dolandırıcılığa karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ikinci el eşya satın alımlarındaki dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, ikinci el eşya satın alımlarında "acil satılık", "şehir dışına çıkıyorum", "ihtiyaçtan satıyorum" gibi ifadelerle yapılan paylaşımların, dolandırıcılık girişimlerinde sıkça kullanılabildiğine işaret edildi.

Paylaşımda, "Mağduriyet yaşanmaması için şüpheli durumlarda kapora göndermeyelim ve görmeden ödeme yapmayalım. Kişisel bilgilerimizi paylaşmayalım ve güvenli ödeme yöntemlerini tercih edelim." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

