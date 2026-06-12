Eğriboz Körfezi'nde Mor Denizanalarına Önlem

Duçem Ates:

ya bu ne ya işte her yıl aynı sorunu çözemeyen devletler var sonra bize mi bakıyorlar bir yıl önce yaşadıkları problemi şimdi tekrar çözmeye kalkışıyorlar bu kadar mı zor bir şey yönetmek acaba ne zaman düzgün çözüm bulunur bu tür şeyler