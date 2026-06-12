Eğriboz Körfezi'nde Mor Denizanalarına Önlem - Son Dakika
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Eğriboz Körfezi'nde Mor Denizanalarına Önlem

12.06.2026 10:05
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Yunanistan, Eğriboz Körfezi'nde mor denizanalarına karşı sahillere koruma ağları çekmeye karar verdi.

Yunanistan'ın Eğriboz Körfezi'nde artan mor denizanalarına karşı bazı sahillerde denize koruma ağları çekilmesine karar verildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, geçen yıl Eğriboz Körfezi'nde mor denizanalarının yaygınlaşması nedeniyle turizm sektöründe yaşanan kayıpların tekrarlanmaması amacıyla bu yıl ek tedbirler alınacak.

Bu kapsamda, Orta Yunanistan Bölge Valiliği tarafından 7 belediyede kullanılmak üzere 1,5 milyon avroluk fon ayrıldı.

Belediyelere sağlanan kaynakla, sahillerde mor denizanalarına karşı "U" şeklinde koruma ağları kurulacak.

Ağların çevrelediği alanların, denize girmek isteyenler için güvenli bölge oluşturması hedefleniyor.

Temas halinde acı, ağrı, yanma ve kaşıntıya neden olan mor denizanaları, Akdeniz'deki en rahatsız edici denizanası türleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, deniz suyu sıcaklıklarındaki artış ve denizanalarıyla beslenen deniz kaplumbağaları gibi türlerin azalmasının, özellikle kapalı koylarda bu türün çoğalmasına yol açtığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Denizcilik, Yunanistan, Ekonomi, Güncel, Turizm, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğriboz Körfezi'nde Mor Denizanalarına Önlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bahadır Alikaya Bahadır Alikaya:
    komşularımızı görüyoruz aynı sorunları yaşıyo herkes bu denizanası meselesi Akdeniz'de yaygınmış ama Yunanistan böyle ağ çekmeyi başarırsa bizim tarafta da örnek alınır mı bilmiyorum 0 0 Yanıtla
  • Cem Asci Cem Asci:
    1.5 milyon avro harcayacaklar ağ çekmek için valla bu paraya bir daha deniz kaplumbağası koruma projesi yapsalardı ya o hayvanları çoğaltsalardı da doğal dengesi sağlansaydı çok daha mantıklı olurdu ama tabii ki kısa vadeli çözüm her zaman kolay harcadılar bitti 0 0 Yanıtla
  • Duçem Ates Duçem Ates:
    ya bu ne ya işte her yıl aynı sorunu çözemeyen devletler var sonra bize mi bakıyorlar bir yıl önce yaşadıkları problemi şimdi tekrar çözmeye kalkışıyorlar bu kadar mı zor bir şey yönetmek acaba ne zaman düzgün çözüm bulunur bu tür şeyler 0 0 Yanıtla
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