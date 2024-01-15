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Egzozu arızalı otomobil sürücüleri zor durumda bıraktı - Son Dakika
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Egzozu arızalı otomobil sürücüleri zor durumda bıraktı

Erzurum'da egzozu arızalı bir otomobil, Artvin karayolu sanayi bölgesinde seyreden sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun dumandan dolayı görüş mesafesi sıfıra düşen otomobil, arkasındaki sürücüler için büyük bir tehlike oluşturdu. Ancak otomobil kavşaktan ayrılınca sürücüler rahat bir nefes aldı.

15.01.2024 - 17:35,  Güncelleme: 17:37
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Egzozu arızalı otomobil sürücüleri zor durumda bıraktı

ERZURUM - Erzurum'da egzozu arızalı otomobil trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzurum - Artvin karayolu sanayi bölgesinde seyreden egzozu arızalı otomobil sürücülere zor anlar yaşattı. Egzozundan çıkan yoğun dumandan dolayı görüş mesafesini sıfıra düşüren otomobil arkasındaki sürücüleri büyük bir tehlikeye soktu. Uzun süre duruma aldırmadan yolda seyreden otomobil kavşaktan ayrılınca sürücüler rahat bir nefes aldı.

Egzozu arızalı otomobil sürücüleri zor durumda bıraktı
Kaynak: İHA
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Erzurum, Artvin, Güvenlik, Trafik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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