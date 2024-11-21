Ehliyet Sınavında Kopya Skandalı

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Erzincan'da ehliyet sınavında kulaklık ve gizli kamerayla kopya çeken kişiyle yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında şüpheli hareketlerde bulunan S.İ'nin üst aramasında, düğme görünümlü gizli kamera, ses-görüntü aktarım cihazı, kulaklık ve sim kart ele geçirdi.

Yapılan çalışmada, S.İ'nin kopya düzeneğini 35 bin lira karşılığında E.B'den temin ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.