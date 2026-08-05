Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 304 Bin Ceza
Karaman'da dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücüye 304 bin lira ceza verildi.
Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 304 bin 746 lira ceza uygulandı.
Yunuskent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, S.K. (16) idaresindeki 54 ALU 987 plakalı motosikleti durdurmaya çalıştı.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, Beyazkent Mahallesi Pir Ahmet Caddesi'nde yakalandı.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 304 bin 746 lira ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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