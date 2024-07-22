Ehliyetsiz sürücü aşırı hızla virajı alamayıp kaza yaptı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü aşırı hızla virajı alamayıp kaza yaptı

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Aksaray'da ehliyetsiz bir sürücü, aşırı hızla virajı alamayarak karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araçtan fırlayan sürücü hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü ve babasına idari para cezası uygulandı.

22.07.2024 12:11
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AKSARAY'da, kız arkadaşının babası Ümit D.'den kaçan ehliyetsiz sürücü Y.A.S.'nin (16), kullandığı otomobil, aşırı hızla virajı alamayıp karşısından gelen otomobile çarptı. Emniyet kemeri takılı olmadığından, savrulan ve araçtan fırlayan Y.A.S., hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Arkadan gelen Ümit D. ise kapılarını açtığı aracın içinde Y.A.S.'yi aradı. Y.A.S. ile birlikte yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Ortaköy'de oturan Y.A.S., geçen cumartesi saat 14.30 sıralarında, iddiaya göre, babasına ait 68 AAB 709 plakalı otomobille, kız arkadaşının babası Ümit D.'den kaçarken, Akpınar köyü yolunda aşırı hız sonucu virajı alamayıp karşı yönden gelen Murat Öztürk (51) yöntemindeki 68 AAE 235 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçtan, emniyet kemeri olmadığı için fırlayan ehliyetsiz sürücü Y.A.S., birkaç takla attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Y.A.S., diğer aracın sürücüsü Murat Öztürk ile yanındaki Ramazan Eroğlu (49), İdris Eroğlu (52), Nazım Pınar (51) ile Ali Dede Doğan (60) ve Yiğit Arda Sağlam yaralandı.

Kazayı görenler yardıma koşarken, Ümit D. ise kaza yapan aracın başını gelip önce arka kapıyı, sonra ön kapıyı açarak takip ettiği Y.A.S.'yi aradı. Y.A.S.'nin aracın dışında olduğu fark eden Ümit D. tepki gösterirken, çevredekiler araya girip sakinleştirdi. O anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kazada yaralanan Y.A.S. ve arkadaşının düğününe giden Murat Öztürk ile yanındaki 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Y.A.S.'nin ailesinin şikayetiyle gözaltına alınan Ümit D. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Y.A.S. ve babasına ise 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 978'er TL idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ehliyetsiz sürücü aşırı hızla virajı alamayıp kaza yaptı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücü aşırı hızla virajı alamayıp kaza yaptı - Son Dakika

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