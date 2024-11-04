Ehliyetsiz sürücü motosikletle çarpıştı

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BURDUR'un Ağlasun ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü ve babasına toplam 26 bin TL ceza uygulandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada ehliyetsiz M.C.'nin (16) kullandığı 32 AEV 233 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Adem Ulusoy'un kullandığı 20 AHN 166 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Adem Ulusoy aracın altında kalarak yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye götürüldü. Adem Ulusoy'un Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü M.C. ile aracın sahibi olan babasına 13'er bin TL olmak üzere toplam 26 bin TL trafik para cezası uygulandı.

Haber- Kamera: Sadun KILIÇ