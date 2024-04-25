Ehliyetsiz Sürücüden Panelvan Çarpması: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüden Panelvan Çarpması: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Ehliyetsiz Sürücüden Panelvan Çarpması: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı panelvan, motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi. Polis ekipleri, panelvan sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti ve sürücüye idari para cezası uyguladı.

25.04.2024 23:22
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Arapçeşme Mahallesi Şehit Mülazım Karatay Sokak'ta Doğucan K'nin kullandığı bir kargo firmasına ait 67 AC 127 plakalı panelvan, önünde seyreden Samet E. yönetimindeki 28 ACU 918 plakalı motosiklete çarptı.

Savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde panelvan sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Ekipler sürücüye idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücüden Panelvan Çarpması: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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