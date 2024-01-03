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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı. Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolden çıktı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi: 3 yaralı
03.01.2024 - 02:39,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Bursa- Ankara yolu Kalburt mevkisinde Z.A. (17) idaresindeki 16 UZ 444 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolden çıktı.

Kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki sürücü ile S.F. (18) ve D.V. (17) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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