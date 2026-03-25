Ehliyetsiz Sürücüye Ceza

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 440 lira idari ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı trafik denetiminde bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenen H.V.B.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 440 bin lira ceza kesilerek, araç trafikten men edildi.