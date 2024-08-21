Ehliyetsiz Sürücüye Otomobilde Drift Yapan Kişiye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye Otomobilde Drift Yapan Kişiye Yüksek Cezai İşlem

Eskişehir'in Alpu ilçesinde trafikte otomobille drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası uygulandı. Sürücüye ayrıca aracın arka camında logo bulundurmak ve trafiğe açık alanda drift atmak gibi suçlardan ceza verildi. Otomobilin ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan para cezası kesildi.

21.08.2024 19:17
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde, trafikte otomobille drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası uygulandı.

Alpu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir aracın drift atarak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu sürücü S.B. hakkında "ehliyetsiz araç kullanmaktan", "aracın arka camında logo bulundurmaktan" ve "trafiğe açık alanda drift atmaktan" toplamda 59 bin 567 lira cezai işlem uygulandı.

Otomobilin ruhsat sahibine ise "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan" ayrıca para cezası verildi.

Öte yandan S.B'nin otomobille drift attığı anlar, MOBESE tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücüye Otomobilde Drift Yapan Kişiye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika

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