Ejderha Teknesi Yarışları Fuzhou\'da Yapıldı

FUZHOU, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Fuzhou kentindeki Sanxi köyünün köklü geleneği olan ejderha teknesi gece yarışları, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Sanxi köyü sakinleri, her yıl Ejderha Teknesi Festivali döneminde hava karardıktan sonra düzenlenen yarışlar için bir araya geliyor. Derin bir kültürel anlama sahip olan etkinlik, bereketli bir hasat ve esenlik dileğinin simgesi olarak yaşatılıyor.