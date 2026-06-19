Ejderha Teknesi Yarışları Fuzhou'da Yapıldı - Son Dakika
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Ejderha Teknesi Yarışları Fuzhou'da Yapıldı

Ejderha Teknesi Yarışları Fuzhou\'da Yapıldı
19.06.2026 13:47
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Fuzhou'da Sanxi köyü, geleneksel ejderha teknesi yarışlarıyla renkli bir festival düzenledi.

FUZHOU, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Fuzhou kentindeki Sanxi köyünün köklü geleneği olan ejderha teknesi gece yarışları, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Sanxi köyü sakinleri, her yıl Ejderha Teknesi Festivali döneminde hava karardıktan sonra düzenlenen yarışlar için bir araya geliyor. Derin bir kültürel anlama sahip olan etkinlik, bereketli bir hasat ve esenlik dileğinin simgesi olarak yaşatılıyor.

Kaynak: Xinhua

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