Ek Atama Bekleyen Öğretmenler: "İnanıyoruz Çağrımız Cevapsız Kalmayacak, Emeklerimiz Karşılık Bulacak"

(ANKARA) - Ankara Ulus'ta bir araya gelen öğretmenler, 2024 KPSS kapsamında yapılan 15 bin atamaya itiraz ederek ek atama talebiyle eylem yaptı. Öğretmen Musa Karataş, "Sayın Cumhurbaşkanım, dün yaptığınız açıklamada, 'gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmesi en büyük arzumuzdur' dediniz. İnanıyoruz ki, bugün burada yaptığımız bu çağrımız cevapsız kalmayacak. İnanıyoruz ki, emeklerimiz karşılık bulacak. İstiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri ve aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak gördüğünüz biz genç öğretmenleri Külliye'de misafir eder, derdimizi aktarma fırsatı verirseniz ayrıca mutlu olacağımızı da belirtmek isteriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 15 bin öğretmen atamasına yönelik tepkiler sürüyor. Ankara Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen öğretmenler, "Atanırsam kız istemeye gideceğiz", "Atanırsam söz 3 çocuk sahibi olacağız", "Cumhurbaşkanım 2024 KPSS ek atama bekliyor", "Öğretmenler öğrencilerine kavuşmayı bekliyor", "Eğitim meşalesi elimizde, yakmamız için elinizi uzatın" yazılı pankartlar taşıdı. Öğretmen Musa Karataş yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada ülkemizin dört bir yanından gelmiş öğretmenler olarak toplandık. Bizler, 2024 KPSS'ye büyük emek ve umutlarla hazırlandık. Aylarca, yıllarca masa başında ayırdığımız saatlerin neticesinde emeğimizin karşılığını alacağımızı düşündük. Bu sınavda Türkiye dereceleri yaptık. Ancak 2024 KPSS için açıklanan 15 bin atama sayısı ve bu sayıların branşlar bazındaki dağılımları bizleri daha önce görülmemiş bir durumun içinde bıraktı.

Hepinizin bildiği üzere, 2024 KPSS, öğretmenler için uygulanan son KPSS olmuştur. Yeni sistemle birlikte öğretmen adayları bundan böyle Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında oluşturulan akademi sürecine dahil olacak, bu süreç ise 14 ay sürecek eğitim periyodunun ardından tamamlanacaktır. Bu, akademiye alınacak öğretmenlerin önümüzdeki yaklaşık iki yıl boyunca göreve başlayamayacakları anlamına gelmektedir.

"2024 KPSS'ye ek atama verilmesi noktasında yetkililerin bir an önce adım atması gerekmektedir"

Bu bağlamda, ülkemizdeki öğretmen ihtiyacı, yeni sistemle birlikte akademiye alınacak öğretmenlerin iki yıl boyunca göreve başlayamayacağı, 2024 KPSS'ye verilen 15 bin atama ve bu sayısnın branş bazındaki dağılımları sonucunda yüksek puanlar alan öğretmenlerin dahi atanamadığı düşünüldüğünde, 2024 KPSS'ye ek atama verilmesi noktasında yetkililerin bir an önce adım atması gerekmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, biz genç öğretmenler, sizin de ifade ettiğiniz gibi, bilgimizle, kültürlerimizle ve güçlü karakterlerimizle Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçmaya ve evlatlarımızı geleceğe hazırlamaya hazırız. Yine sizin de ifade ettiğiniz gibi, her medeniyet, mensuplarına kimlik kazandıran bir manzume, bir hakikatler silsilesidir. Bu muazzam yapı, elbette sadece taşla, toprakla değil, ilimle, irfanla, ahlakla ve emekle yükselir. Bunların temelinde ise eğitim-öğretim vardır.

Bu yolun mihmandarları olan 2024 KPSS'ye girerek derece yapan öğretmenler olarak, sizlerden istirhamımız şudur; 2024 KPSS puanı ile ek öğretmen ataması yapılması hususunda adım atılması, akademik sürece başlamadan önce, 2024 KPSS'ye giren öğretmenler için bir umut kapısının daha açılması, verilmesi gereken müjdeler arasında 2024 KPSS'ye giren öğretmenlere yönelik bir ek atama müjdesinin de yer alması ve olası bir ek atama verilmesi durumunda adaletli bir branş dağılımı yapılması.

Sayın Cumhurbaşkanım, dün yaptığınız açıklamada, 'gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmesi en büyük arzumuzdur' dediniz. İnanıyoruz ki, bugün burada yaptığımız bu çağrımız cevapsız kalmayacak. İnanıyoruz ki, emeklerimiz karşılık bulacak. İstiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri ve aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak gördüğünüz biz genç öğretmenleri Külliye'de misafir eder, derdimizi aktarma fırsatı verirseniz ayrıca mutlu olacağımızı da belirtmek isteriz."

"Ben, ders kitaplarının arasında çocuklarının gözlerine hasret kalmış bir anneyim"

Bir öğretmen anne de şöyle konuştu:

"Buraya gelmeden önce çocuklarımdan son bir şans istedim. Dedim ki; 'bana bir kez şans verin, bu sene çalışayım, hakkınızı da helal edin.' Çocuklarımın desteğiyle alanımda derece yaptım. Ben, ders kitaplarının arasında çocuklarının gözlerine hasret kalmış bir anneyim. Atanırsam kendi öğrencilerime iyi bir ders vereyim, onlara iyi bir öğretmen olduğumu kanıtlayayım diye gece gündüz demeden çalıştım.

Sayın Cumhurbaşkanım, ben Türkiye'nin en zor sınavlarından biri olan KPSS'de derece yapmış bir öğretmenim. Sizden yalnızca bir umut bekleyen bir vatandaşım. Ben, elinde kalemi, defteri hazır bir şekilde bu ülkenin en ücra köşelerine gitmeye hazır bir eğitim neferiyim. Sizden rica etmeye geldim. Ancak, 18 Nisan'da açıklanan kontenjanlarla beraber, kalbimde hiç geçmeyen bir sızı, gözyaşım da her an akmaya hazır ortada kalakaldım. Bir insan düşünün ki, hem çocuklarının geçimini sağlamak için işte çalışsın, hem evde annelik eşlik yapsın hem de gecesini gündüzüne katıp ders çalışsın. İnanın çok zor."

"Neden haksızlığa uğradık bilmiyorum"

Öğretmenin kızı ise, "Ben annem için buradayım. Tek hayalim annemin öğretmen olması. Annem öğretmen olsaydı kim bilir şu anda ne değişiklikler olacaktı. Annem çok üzülüyor. Hayret ettim, annem düşük aldığında çok kişi, yüksek aldığında 27 kişi atadılar. Her gün bunu düşünüyorum. Neden haksızlığa uğradık bilmiyorum" dedi.