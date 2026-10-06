Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 21 bin 745 çocuk öldü, en az 123'ü açlıktan can verdi

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde savaşın en ağır bedelini bebekler ve çocuklar öderken yaşanan kayıplar, savaşın acımasız yüzünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Uluslararası insancıl hukuk çocukları koruma altına almasına rağmen bu koruma, Gazze Şeridi'nde ne bebekler ne de çocuklar için bir karşılık buluyor.

İsrail'in savaş suçlarını sahnelediği bölgede savaşın en ağır bedelini küçücük bedenleriyle bebekler ve çocuklar ödüyor.

21 bin 745 çocuk çocuk hayatını kaybetti

İnsan Hakları Koruma Merkezi'nin saldırıların üçüncü yılında çocuk ölümlerine dair yayımladığı rapor, savaşın minik bedenler üzerindeki acımasız etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Rapora göre, İsrail'in saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 18 yaş altı 21 bin 745 çocuk hayatını kaybetti, 46 bin çocuk yaralandı.

Söz konusu 46 bin çocuktan 11 bini aldığı yaralar ve tıbbi yetersizlik nedeniyle uzuvlarını kaybederek ampüte edildi.

123 çocuk açlık nedeniyle yaşamını yitirdi

Uçurtma dahi uçuramadıkları gökyüzünden yağan bombalar, çocukların hayatlarını, umutlarını, huzurlarını çaldı.

Dünya genelinde ebeveynlerin huzur içinde uyuması için çırpındığı akranlarının aksine, Gazze'deki çocuklar üç yıldır tek bir gece dahi güvenle uykuya dalamadı.

Hava saldırısı düzenleyen savaş uçaklarının sesleri ve aniden düşen bombaların yol açtığı yangınların yanı sıra açlık da Gazzeli çocukların uykularını böldü; dahası, bu açlık hayatlarını ellerinden aldı.

Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda insanları katletmek için sadece bombalarla yetinmeyen Tel Aviv yönetimi, bölgede sistematik bir aç bırakma politikası da uyguladı.

İsrail'in aralıksız saldırılarının yanı sıra uyguladığı ağır abluka, temel gıda ve tıbbi malzemelerin girişini engellemesi neticesinde insani krizin derinleştiği Gazze'de, bugüne kadar en az 123 çocuk açlık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

293 yenidoğan hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden 21 bini aşkın çocuğun 1000'den fazlasını ömürleri 12 ayı geçmeyen bebekler oluştururken, yenidoğanlar da ölümün pençesine düştü.

Ölümlerin yenidoğanlara kadar uzandığı Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 293 bebek, savaşın getirdiği trajedilere dayanamayarak daha yeni geldiği dünyaya veda etti.

Gözlerini savaş ortamında açan minikler, yetersiz beslenme, oksijen sıkıntısı, soğuktan donarak ölme gibi nedenlerle bir trajedenin ortasında can verdi.

300 bin çocuk yetersiz beslenmeden muzdarip

Çocukların yaşam hakkının elinden alındığı Gazze'de hayatta kalabilenler de açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele etmek zorunda bırakıldı.

Raporda, beş yaş altı yaklaşık 300 bin çocuğun yetersiz beslenme çektiği belirtildi.

Son olarak raporda, yaşam savaşının en zayıf ve hassas halkası olan çocuklara yönelik her türlü hukukun çiğnendiği Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve aldığı canlar için uluslararası topluma bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Daha fazla çocuğun ölmemesi, daha fazla can kaybı yaşanmaması için gerekli gıda malzemeleri ile ilaçların temin edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin sağlanması amacıyla harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Bunun yanı sıra hasta ve yaralı çocukların yurt dışında tedavisi için bölgeden çıkarılmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.???????

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 175 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.