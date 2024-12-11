Ekim 2024'te Ciro Endeksi Yüzde 41,2 Arttı - Son Dakika
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Ekim 2024'te Ciro Endeksi Yüzde 41,2 Arttı

TÜİK, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde Ekim 2024 ciro endeksinin yıllık yüzde 41,2 yükseldiğini açıkladı.

11.12.2024 13:28
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin 2024 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 41,2 arttığını bildirdi.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ait ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinde 2024 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 41,2 artış kaydedildi. 2024 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,5, inşaat ciro endeksi yüzde 63,7, ticaret ciro endeksi yüzde 42,3 ve hizmet ciro endeksi yüzde 51,7 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Ekim ayında aylık 1,3 arttı. 2024 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,1 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 0,1 azaldı. Ticaret ciro endeksi yüzde 0,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekim 2024'te Ciro Endeksi Yüzde 41,2 Arttı - Son Dakika

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