Ekim ayında 209 bin 401 taşıt trafik kaydına alındı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında 209 bin 401 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını ve ay sonu itibarıyla trafikte kayıtlı taşıt sayısının 30 milyon 883 bin 668'e ulaştığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ekim ayında 209 bin 401 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668 oldu. Bu taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

1 MİLYON 6 BİN TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ekim ayında 1 milyon 6 bin 9 adet taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 67,7'sini otomobil, yüzde 15,ini kamyonet, yüzde 10'unu motosiklet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI 2 MİLYON 144 BİN ARTTI

Ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,7 artarak 2 milyon 170 bin 857 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 6,9 artarak 26 bin 806 adet oldu. Böylece ocak-ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 144 bin 51 adet artış gerçekleşti.