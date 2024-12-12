Ekim Ayında Cari Denge 1,88 Milyar Dolar Fazla Verdi - Son Dakika
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Ekim Ayında Cari Denge 1,88 Milyar Dolar Fazla Verdi

TCMB, ekim ayında cari işlemler hesabının 1,88 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı.

12.12.2024 10:47
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, ekim ayında cari denge 1,88 milyar dolar fazla verdi.

TCMB, ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, cari işlemler hesabı 1,88 milyar dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7,1 milyar dolar fazla verdi.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.542 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6.450 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.116 milyon ABD doları olmuştur. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.048 milyon ABD doları net çıkış ve 20 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkış 204 milyon dolar

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 204 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Portföy yatırımları 587 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.807 milyon ABD doları, 1.658 milyon ABD doları ve 1.622 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 295 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 1.403 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.108 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla  3.877 milyon ABD doları, 45 milyon ABD doları ve 312 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 4.861 milyon ABD doları net artış olmuştur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekim Ayında Cari Denge 1,88 Milyar Dolar Fazla Verdi - Son Dakika

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