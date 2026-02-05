6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Ekinözü'nde Turizm Bölgesi İçmeler Yıkıldı... Belediye Başkanı Vicdan: "Geçim Kaynağımız Tamamen Ortadan Kalktı"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ) - 6 Şubat depremlerinin ardından en büyük gelir kaynağı olan İçmeler bölgesindeki otel ve motellerin tamamının yıkıldığı Ekinözü ilçesinde yeniden inşa süreci sürüyor. Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, "Biz turizm ve hizmet sektörüne dayalı bir ilçeyiz. Geçim kaynağımız burasıdır. İçmeler bölgemizdeki oteller ve moteller tamamen yıkıldı." dedi.

Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, 6 Şubat depremlerinin ardından ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"Depremin gerçek merkez üssü Ekinözü"

Depremin merkez üssünün Ekinözü olduğunu söyleyen Vicdan, "Biliyorsunuz Ekinözü depremin gerçek merkezidir. Her ne kadar küçük olduğundan dolayı adı duyulmasa da Elbistan diye anılsa da depremin gerçek merkezinin Ekinözü olduğunu biliyorsunuz. Bizim insanlarımız ve sizler bunu daha iyi biliyorsunuz" diye konuştu.

İlçede tek katlı evlerin yaygın olmasının ağır hasarı engellediğini kaydeden Vicdan, "Depremin merkez üssü olmasına rağmen, tek katlı evlerin yaygın olması nedeniyle çok ağır hasar almadı. Ancak biz, turizm ve hizmet sektörüne dayalı bir ilçeyiz. Geçim kaynağımız burasıdır. İçmeler bölgemizdeki oteller ve moteller tamamen yıkıldı. En büyük eksikliğimiz de budur" ifadelerini kullandı.

"Rezerv alan ve toplu konut çalışmaları sürüyor"

İlçenin yeniden inşa sürecine ilişkin bilgi veren Vicdan, "Merkezi idarenin rezerv alan çalışmaları şu anda devam ediyor. İnşallah yazın teslim edecekler. Toplu konutlar yapıldı. Aşağı İçmeler'de, bakanlıkla ortaklaşa hazırladığımız bir projemiz var. Bu projenin İçmeleri ayağa kaldıracağını düşünüyoruz" bilgisini paylaştı.

"Altyapı sorunları devam ediyor"

Altyapı eksikliklerinin ise sürdüğünü belirten Vicdan, şunları söyledi:

"Tabii ki altyapı sorunları var. Genel olarak köylerimizde su sorunu var. Yol sorunu had safhada. Doğal gaz çalışmaları başladı. Doğal gazın geçtiği, bozduğu yerleri doğal gaz firması, aradaki sözleşmeden dolayı maalesef yapmıyor. Böyle sıkıntılarımız var. Ama gün geçtikçe daha iyi oluyor. Bizler yerel yönetimler olarak bahane üretmekle görevli değiliz, çözüm üretmekle görevliyiz. Gece gündüz çalışıyoruz ve her gün daha iyiye gidiyoruz."

"TOKİ birinci ve ikinci etap bitti. Üçüncü etap devam ediyor"

Vicdan, yeni konutlara ilişkin de "TOKİ konutlarımızın birinci ve ikinci etabına taşınmalar oldu, neredeyse doldu. Üçüncü etap devam ediyor. Merkezdeki rezerv alanlarda 103-104 konut ve 101 iş yeri var, oralarda çalışmalar sürüyor. Ayrıca 90 tane de köy evi bulunuyor, onların da çalışmaları devam ediyor. Konteynerde yaşayan vatandaşımız yok. Konteynerleri tamamen boşalttık. Şu an için konteynerlerimiz bulunmuyor" dedi.

"İçmeler Ekinözü'nün tek geçim kaynağı"

Depremden en fazla etkilenen bölgenin İçmeler olduğuna işaret eden Vicdan, şunları kaydetti:

"Depremin en çok etkilediği alan İçmeler bölgesidir. Çünkü Ekinözü'nün tek geçim kaynağı burasıdır. Başka bir geçim kaynağımız yok. Su ile ilgili olarak kaynaklarımız büyük ölçüde zarar görmüştü. Yukarı İçmeler'de ve İçmeler merkezinde şu anda büyük bir sıkıntı yok. Hasar gören alanlarla ilgili, projeler kapsamında çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu yaz itibarıyla halkımızın hizmetine sunacağız."