Ekmen: Bahçeli’nin CHP’den ayrılan partiye Hazine yardımı önerisi makul ve doğru

Haber: Emine DALFİDAN/ Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanı ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'den ayrılanların kuracağı yeni partiye "Hazine yardımı" yapılması gerektiği yönündeki açıklamasını, "Siyasetin dengelenmesi, Hazine aracılığıyla sağlanan finansmanın daha adil bir şekilde dağıtılması için makul ve doğru bir öneri olarak görüyorum" diye değerlendirdi.

Mehmet Emin Ekmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "CHP'den ayrılacak yeni partiye milletvekilleri oranında Hazine'den ayrılan kaynaktan pay aktarılması etik olandır" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Devlet Bahçeli'nin daha önce gündemdeki birçok konuya ilgili yaptığı açıklamalara işaret eden Mehmet Emin Ekmen, "Sayın Bahçeli daha önce de İBB yargılamalarının TRT'de yayınlanması, kayyımların son bulması, 'mutlak butlan'ın yanlış olacağı, CHP'ye kayyım atanamayacağı gibi mevzularda görüş bildirmiş, yine Sayın Kılıçdaroğlu'na öncelikle kongre kurultayı toplama çağrısında bulunarak CHP'nin birliğini koruması gerektiğini ifade etmişti. Bu açıdan bakınca önerileri Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dikkate alınmamış olsa da bu açıklama kendisi açısından tutarlı bir pozisyona işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE SİYASETİN FİNANSMANI CİDDİ PROBLEM"

"Türkiye'de siyasetin finansmanı çok ciddi bir problem" diyen Ekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazine yardımı var ama Hazine yardımı 2005 yılından bu yana önce yüzde 7 oy alan partilere bölüştürülüyordu. Yakın zamanda yapılan değişiklikle bu, yüzde 3'e düşürüldü. Fakat bir partinin faydalanabilmesi için genel seçime girmesi gerekiyor.

Partiler kurulduktan sonra e-devlet üzerinden yapılan üyeliklerle partilerin belirli şartları karşılaması halinde de Hazine yardımından faydalanılması konuşulabilir, tartışılabilir; bu doğru da olur. Mevcut haliyle partiler arasında ciddi bir imkan dengesizliği oluşuyor.

Sayın Bahçeli'nin önerisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin Hazine yardımından faydalanması yönünde bir düzenleme ile hayat bulabilir. 2005'e kadar zaten böyleydi. 2005 yılında Erkan Mumcu ve Mehmet Ağar'ın ANAP ve Doğru Yol Parti gruplarını kurması sonrası yapılan düzenleme ile değişiklik yapılmıştı. Siyasetin dengelenmesi, Hazine aracılığıyla sağlanan finansmanın daha adil bir şekilde dağıtılması için makul ve doğru bir öneri olarak görüyorum. Umarım iktidar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu başta Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler olmak üzere bu konunun ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi noktasında olumlu yaklaşır."