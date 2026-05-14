Ekoloji ve Kalkınma Kongresi Artvin'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekoloji ve Kalkınma Kongresi Artvin'de Başladı

Ekoloji ve Kalkınma Kongresi Artvin\'de Başladı
14.05.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede sürdürülebilir kalkınma ele alındı.

Artvin Çoruh Üniversitesince düzenlenen "3. Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi" başladı.

Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Vali Turan Ergün, doğal kaynakların doğru planlama ve sürdürülebilir yaklaşımla değerlendirildiğinde kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Vali Ergün, sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeden ibaret olmadığını, ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin bu süreçteki önemine dikkati çeken Vali Ergün, kongrede ortaya konulacak fikir, değerlendirme ve çalışmaların hem akademik dünyaya hem de bölgesel kalkınma vizyonuna önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise kalkınmayı yalnızca ekonomik büyüme rakamlarıyla değerlendirmenin artık mümkün olmadığını söyledi.

Akyürek, gerçek kalkınmanın çevresini koruyabilen, insanı merkeze alan, doğal kaynaklarını gelecek nesillerle aktarabilen ve yerel potansiyelini doğru yönetebilen toplumların başarısıyla ölçülebileceğine işaret etti.

Artvin'in yalnızca doğal kaynaklarıyla değil, üretim kültürü ve girişimci yapısıyla da önemli bir şehir olduğunu ifade eden Akyürek, "Hepimiz biliyoruz ki bu potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkabilmesi için ortak akla, ortak projelere ve güçlü iş birliklerine ihtiyaç vardır. Bugün burada üniversitemiz, kamu kurumlarımız, yerel yöneticilerimiz ve özel sektör temsilcilerimiz aynı masa etrafında buluşuyorsa, bu durum geleceğe dair umut verici bir tablo ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Programa, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, Gürcistan Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shalva Kirtadze, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongreye katılan akademisyenler, "iktisadi, ekolojik, toplumsal ve siyasal boyutlarıyla yeşil dönüşüm" ana başlığında görüş ve çalışmalarına ilişkin sunumlar yapacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekoloji ve Kalkınma Kongresi Artvin'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:07:23. #7.12#
SON DAKİKA: Ekoloji ve Kalkınma Kongresi Artvin'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.