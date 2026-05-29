Ekonomi Gündemi Yoğunlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekonomi Gündemi Yoğunlaşıyor

29.05.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, bayram sonrası büyüme ve enflasyon verilerini açıklayacak, piyasalar faiz kararını izleyecek.

6 Nisan 1920

1- Ekonomi gündemi bayram tatilinden sonra yoğunlaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme, 5 Haziran'da da enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, mayıs ayı dış ticaret verilerini 4 Haziran'da düzenleyeceği toplantıyla açıklaması planlanıyor

Piyasalar, TCMB Para Politikası Kurulunun 11 Haziran'daki faiz kararını yakından takip edecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Türkiye, çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla Hürmüz kaynaklı risklere karşı enerji arz güvenliğini korudu

Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların arz güvenliği endişelerini artırdığı dönemde Türkiye, çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla arz konusunda önemli bir sorun yaşamadı

Türkiye, uluslararası enerji krizinin yaşandığı bu dönemde bölgesel enerji akışlarında alternatif güzergah işlevi görüyor

(Duygu Alhan/Ankara) (Grafikli)

3- İhracat yaptığı ülke sayısını çeşitlendirmek isteyen süt sanayicisi yeni pazarlara odaklandı

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Can Sağlık:

"En büyük pazarımızı Orta Doğu ve Asya ülkeleri oluşturuyor. İhracatta öne çıkan diğer önemli pazarlarımız ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika ülkeleri. Süt ve süt ürünleri sektöründe Türkiye'nin çok daha fazla ihracat potansiyeli var"

"Son 9 yıldır 20 milyon tonun üzerinde süt üretimi ile ülkemizin Almanya ve Fransa'nın ardından Avrupa'da 3'üncü, dünyada da ilk 10 arasında olması hepimiz için gurur verici bir tablo"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Japonya'daki tedarik krizi Türk kanatlı sektörü için yeni fırsatlar sunuyor

Japonya'da maliyet artışları ve tedarik riskleri nedeniyle hızlanan alternatif tedarikçi arayışı, üretim kapasitesi ve kalite standartları yüksek olan Türk kanatlı sektörü için önemli fırsatlar sunuyor

İSHİB Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Sezer:

"Türk kanatlı sektörü, AB standartlarına uygun üretim tesisleri ve yüksek biyogüvenlik önlemleri sayesinde Japonya'nın aradığı yüksek kaliteyi, bu pazara sunabiliyor. Japonya'nın geleneksel tedarikçilerinin maliyet baskısı altında fiyat yükseltmesi, Türk kanatlı sektörü için bir fırsat penceresi açıyor"

"Bu ülkenin yeni tedarikçi arayışı, ihracatın önündeki kısıtlamalar kaldırılırsa, sektörümüz için büyük fırsat teşkil eder"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Sahte güneş gözlüğüne karşı tüketicilere "ucuz ürün" uyarısı

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ayhan Demircan:

"Sağlıklı bir güneş gözlüğü almanın adresi optisyenlik müessesesi. Tüketici bir gözlüğü yüzüne takmadan satın almamalı"

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü:

"Yaz aylarında güneş gözlüğü talebi artarken özellikle e-ticaret platformlarında sahte ve taklit ürünler görülmekte. Tüketicilerin hem sağlık hem de maddi kayıp yaşamamaları için alışveriş sırasında dikkatli olmaları gerekiyor"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

6- ZEKA YAPAY YARIŞ GERÇEK - AB süper bilgisayarlar ve dev fabrikalarla yapay zeka rekabetine odaklandı

Yapay zeka teknolojisinde ABD ile Çin'e rakip olmayı hedefleyen Avrupa Birliği, bir yandan bu alandaki yasal düzenlemelere odaklanırken diğer yandan 5 dev yapay zeka fabrikası kurmak için 20 milyar avroluk yatırım yapacak

Süper bilgisayar merkezleri, üniversiteler, KOBİ'ler, sanayi kuruluşları ve finans aktörlerini bir araya getirerek güvenilir yapay zeka modelleri ve uygulamalarını geliştirmeye odaklanan AB, en az 9 yeni süper bilgisayarı da devreye almaya hazırlanıyor

Yapay zeka yarışında ABD'li şirketler 59, Çinli şirketler 35 model geliştirirken Avrupa'nın 3 modelde kalması AB'yi yeni stratejiler üretmeye zorluyor

(Mert Davut-Zeynep Duyar/Ankara)

7- Gurbetçi Gürbüz, Alzheimer farkındalığı için 46 gün boyunca Amsterdam'dan İstanbul'a pedal çevirdi

Vefat eden babaannesinin Alzheimer hastalığından etkilenen ve Amsterdam'dan bisikletiyle yola çıkan gurbetçi Semih Gürbüz, 46 günde 7 ülke geçip İstanbul'a ulaştı

Alzheimer hastalığına dikkati çekmek amacıyla 3 bin kilometreden fazla pedal çeviren Gürbüz, yol boyunca yapılan bağışların beyin araştırmalarına aktarılacağını söyledi

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İstanbul'da fil hastasının 4 yıldır şişen bacağı, şehir hastanesindeki tedaviyle geriledi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun:

"Hastamız bize başvurduğunda 80 kiloydu ama normalde 50 kiloydu. Bu hastalıkla birlikte hareketliliği de kısıtlanınca 80 kiloya kadar çıkmıştı. Hastayı yatarak tedaviye aldıktan sonra tekrar kilosunu ölçtüğümüzde 70 kiloya kadar düştü. Hastanın sol bacağındaki 10 kilo kadar bir ağırlık yükünü biz tedaviyle atmış bulunmaktayız"

Hasta Çiğdem Şeker:

"Neredeyse kendi vücut ağırlığım kadar bir ağırlığa ulaşmıştım. Merdiven çıkarken, yürürken zorlanıyordum. Yolda birkaç adım attıktan sonra yorulup dinlenmek zorunda kalıyordum"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İstanbul'un silüetinden silinen Yalı Köşkü ihya ediliyor

Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu kıyısında yer alan ve Osmanlı döneminde donanma törenlerine ev sahipliği yapan tarihi Yalı Köşkü, İstanbul Valiliğinin "Yadigar" Projesi kapsamında yeniden inşa edilecek

Yıkıldıktan sonra yalnızca gravürler, tablolar ve arşiv kayıtlarında yaşayan yapı, aslına uygun şekilde İstanbul silüetine kazandırılacak

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ikinci, Arsenal ilk kupanın peşinde

PSG ve Arsenal'in karşılaşacağı 2026 yılı finali öncesi 24 farklı takım bu kupayı müzesine götürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin 1 şampiyonluğu bulunurken, ikinci kez final oynayacak Arsenal ilk kupasını almaya çalışacak

Şampiyonlar Ligi'nde İngilizler 15, Fransızlar ise 2 kez mutlu sona ulaştı

(Emrah Oktay/Budapeşte) (Grafikli)

11- Milli tekvandocu Merve Dinçel'in hayali "unutulmazlar" arasına adını yazdırmak

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat:

"Eminim ki şu an tüm Türk kadın tekvandocuların tek hedefi olimpiyat şampiyonluğudur. Çünkü ilkler unutulmaz. Ben de unutulmayan bir kadın sporcu olmak için elimden geleni yapacağım"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomi Gündemi Yoğunlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı
Kalça estetiği operasyonunda hayatını kaybetti Kalça estetiği operasyonunda hayatını kaybetti
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
Görüntü bugün kaydedildi Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’ın transferine engel Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel
Aboubakar Bursaspor’a imza atmaya çok yakın Aboubakar Bursaspor'a imza atmaya çok yakın
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Çağla Şıkel’in “Formunu böyle koruyor“ dedirten kahvaltı tabağı Çağla Şıkel'in "Formunu böyle koruyor" dedirten kahvaltı tabağı
Beşiktaş’la görüşen Filipe Luis’in yeni takımı belli oldu Beşiktaş'la görüşen Filipe Luis'in yeni takımı belli oldu
Bernardo Silva, Türkiye’ye geldi Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
Kılıçdaroğlu’nun “grup toplantısı“ kararına CHP’den ilk tepki: Onun imzasına benzemiyor Kılıçdaroğlu'nun "grup toplantısı" kararına CHP'den ilk tepki: Onun imzasına benzemiyor
Rus İHA’sı, NATO üyesi Romanya’yı vurdu Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:35
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e Osimhen ayarında golcü
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
10:10
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
09:48
Tedesco geri dönüyor Yeni adresi belli oldu
Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
09:37
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
08:41
Bayram planları iptal olabilir Meteoroloji’den 76 ile sağanak alarmı
Bayram planları iptal olabilir! Meteoroloji'den 76 ile sağanak alarmı
07:39
Tüm ilçe seferber olmuştu 3 yaşındaki Aybüke’den sevindiren haber
Tüm ilçe seferber olmuştu! 3 yaşındaki Aybüke'den sevindiren haber
07:14
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
06:20
Rus İHA’sı, NATO üyesi Romanya’yı vurdu
Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu
04:06
İran’ın “ABD İHA’sı düşürüldü“ iddiasına CENTCOM’dan yanıt
İran'ın "ABD İHA'sı düşürüldü" iddiasına CENTCOM'dan yanıt
00:18
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
23:27
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
22:36
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
22:17
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
22:05
Zeytinin tanesini 50 TL’ye sattı
Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı
21:13
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:18
ABD uçakları, İsrail’i büyük zarara uğrattı
ABD uçakları, İsrail'i büyük zarara uğrattı
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:09:20. #7.12#
SON DAKİKA: Ekonomi Gündemi Yoğunlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.