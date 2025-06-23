Ekonomide Yaşam Hakkı Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomide Yaşam Hakkı Modeli Tanıtıldı

23.06.2025 17:59
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Yakup Türkal, 'Ekonomide Yaşam Hakkı' modelini tanıtarak gelir adaletsizliğine çözüm sundu.

(ANKARA) - İş insanı Yakup Türkal, hazırladıkları 'Ekonomide Yaşam Hakkı' modeline ilişkin olarak, "Ekonomik uçurumların her geçen gün arttığı değil her geçen saat azaldığı ekonomik bir sistem oluşturduk. Oluşturduğumuz sistemde, milletlerin ihtiyaçlarını, devletlerin 90'ıncı günde devlete ilave 1 lira ek yük getirmeden, asgari standardın sağlandığı bir model. Bunun ismine ekonomide yaşam hakkı diyoruz" dedi.

Yakup Türkal, hazırladıkları 'Ekonomide Yaşam Hakkı' modelini ODTÜ Kemal Kurdaş Toplantı salonunda kamuoyuyla paylaştı. Türkal ve ekibi, Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerde gelir adaletsizliğinin önüne geçecek "Ekonomide Yaşam Hakkı" modelini Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Kemal Kurdaş Toplantı salonunda kamuoyuyla paylaştı. Türkal, modelin sadece Türkiye için değil, dünyada gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilecek bir model olduğunu dikkat çekti.

Anka Haber Ajansı'na hazırladıkları "Ekonomide Yaşam Hakkı" modeline ilişkin özel açıklamalarda bulunan Türkal, şunları kaydetti:

"Devlete ilave bir lira ek yük getirmeden bir model oluşturduk"

"Ekonomik uçurumların her geçen gün arttığı değil her geçen saat azaldığı ekonomik bir sistem oluşturduk. Oluşturduğumuz sistemde, milletlerin ihtiyaçlarını, devletlerin 90'ıncı günde devlete ilave 1 lira ek yük getirmeden, asgari standardın sağlandığı bir model. Bunun ismine ekonomide yaşam hakkı diyoruz. İnsani yaşamı merkeze alan herkesin asgari standardını sağladığı, eşit bir standartla başladığı, ekmek paralarının, doğalgaz, elektrik, su paralarının kartlarına yüklendiği, çocukların çocukluğunu yaşadığı, gözlerindeki ışıltı solmasın diye onlar çikolata, oyuncak ve kıyafet alabilsin, bebeklerin mama ve bez parasını anneleri düşünmesin. Gençlerin sanat ve kültür harcamaları için, onların kitap alabilmeleri için, onlara entelektüel bir bakış sağlasın, kötü alışkanlıklarda uzak dursun, devletin gençlerine sahip çıktığı, her ay gençlerin vatandaş kartına bu ilgili harcamalarının, parasının yüklendiği, temel gıda, temel tüketim maddelerinin hepsinin hesaplarına yüklendiği, devlete ilave bir lira ek yük getirmeden bir model oluşturduk.

"90'ıncı günde asgari standardı sunabiliyor"

Biliyorsunuz dünyada komünizm birçok noktada çöktü. Kapitalizm ise her geçen gün insanlarımızı zengini daha zengin, fakiri daha fakir eden bir şekilde yol alıyor. Biz de bu sistemi tersine çeviren, aslında birlikte zenginleşmeyi sağlayan, ekonomik özgürlüğe insanların birbirine hizmet ederek, zenginin fakire, fakirin zengine, dar gelirlinin herkese hizmet ettiği, herkesin dar gelirliye hizmet ettiği bir model oluşturduk. Birazdan ayrıntılarını paylaşacağız. Türkiye'den dünyaya örnek dememin sebebi de gelişmekte olan ülkeler için, ülkelerin mevcut sistemine ilave bir lira ek yük getirmeden 90'ıncı günde asgari standardı sunabiliyor."

Açılış konuşmasını Prof. Dr. Anıl Çeçen yaptı

Lansmanda konuşan Prof. Dr. Anıl Çeçen, sosyalizmin çöktüğünü kapitalizmin ise savaşlarla ömrünü uzatmaya çalıştığını belirtti. Çeçen, Atatürk'ün o yıllarda hem sosyalizmin hem de kapitalizmin çökeceğini öngördüğüne dikkati çekti.

Türkal 'Ekonomide Yaşam Hakkı' modelini anlattı

Prof. Çeçen'in ardından kürsüye çıkarak "Ekonomide Yaşam Hakkı Modeli"ni anlatan İş insanı Yakup Türkal, kapitalist ekonomik sistemini kum saatine benzeterek, bu sistem ile zengin ve fakirin en azından asgari standartların oluşmasını sağlayacağını söyledi. Türkal, insanların ve çocukların zorunlu giderleri; doğalgaz, ekmek, bebek maması ve bezi, sosyalleşme gibi temel ihtiyaçlarını 'Vatandaş Kart' ile tüm vatandaşların kazançlarının yüzde 1'lik bir kesinti yapılmadan sağlanabileceğini söyledi. Yüzde 1'lik bu kesinti sayesinde dar gelirlinin ve işsizlerin bir nebze olsun rahat nefes alacağını ve bu paranın her ayın sonunda sıfırlanacağı için harcanması gerektiğini belirtti. Sisteme dahil olmanın tek şartının ise suça bulaşmamak olduğunun altını çizen Türkal, dünyada gelişmekte olan tüm ülkelerde kullanılabilecek ve ekonomiyi canlandıracak bir sistem olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Yakup Türkal, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomide Yaşam Hakkı Modeli Tanıtıldı - Son Dakika

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