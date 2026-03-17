Ekran Bağımlılığına Karşı Proje

17.03.2026 12:59
Gebze'de öğretmenlerin geliştirdiği proje, gençlerde sağlıklı yaşam ve farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lisede görev yapan 4 kadın öğretmen tarafından geliştirilen, Kovid-19 salgını sonrası gençlerde artan ekran bağımlılığı, hareketsizlik ve sağlıksız yaşam alışkanlıklarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje, Türkiye'nin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde öğrencilere yol gösteriyor.

Sarkuysan Anadolu Lisesi öğretmenleri Kübra Öztaş, Ömrüm Günen, İlknur Demir ve Çağla Özen Balık tarafından hayata geçirilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen "Sağlıklı Zihinler Sağlıklı Yaşamlar" projesi, ERASMUS+ ve eTwinning programları kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Avusturya ve Ukrayna'daki bazı okullarda da uygulanıyor.

Okullarda aralık ayında eş zamanlı başlatılan ve periyodik zaman diliminde çeşitli etaplardan oluşan çalışma kapsamında projenin logo tasarımını yapan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli etkinliklere katılıyor.

Proje gereği doğa yürüyüşlerine katılıp burada topladıkları taşları sınıflarda boyayan öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden de müzik aletleri yaparak hem çevre bilinci hem de tasarruf konusunda farkındalık kazanıyor. Projede ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla salata hazırlama etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Avrupa Birliğinin desteklediği ERASMUS+ ve eTwinning programında başarılı bulunan proje, Almanya'daki Sherlock Edu Eğitim Merkezi ile Avusturya'daki NMS Dirmhirngasse, Hollanda'daki Stedelijk College Eindhoven ve Ukrayna'daki Lviv Vasyl Stefanyk okullarında uygulanıyor.

"Öğrencilerimizi akran öğretimiyle tanıştırarak olumlu bilgiler paylaşmalarını sağlamak istiyoruz"

Projenin kurucularından görsel sanatlar öğretmeni Kübra Öztaş, AA muhabirine, Avrupa Birliğinin desteklediği ERASMUS+ ve eTwinning programlarına başvurduklarını, süreci tamamladıktan sonra projenin yürütülmeye başlandığını anlattı.

Öğrencilerin doğa içerisinde sağlıklı şekilde gelişimlerini sürdürmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Öztaş, "Öğrencilerimize bilişsel süreçlerde deneyimleme, fırsat sunma alışkanlığı oluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizi akran öğretimiyle tanıştırarak birbirleriyle olumlu veriler, bilgiler paylaşmalarını sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda Avrupa Birliği ile yürütmüş olduğumuz eTwinning programı kapsamında okulumuzda birçok proje yürütüyoruz. Türkiye'de başka okullar da projeye ortaklık ediyorlar. Projeyi Avrupa'daki çocuklarla işbirliği içinde yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Öztaş, öğrencilerin Avrupa'daki okulları tanıma fırsatı bulduğuna değinerek, "Avrupa'daki akranlarına kültürlerini, birikimlerini, deneyimlerini aktarma imkanı buluyor. Bu sayede öğrencilerimiz hem Avrupa ile tanışmış oluyor hem de kültür sentezini gerçekleştirmiş oluyor. Okul ortamında güvenli şekilde etkili iletişimi, güçlü kimlik yapısını, kültürel düzeyde düşünebilen, sorgulayabilen, bilgiyi sentezleyebilen öğrenci yetiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin koordinatörü edebiyat öğretmeni Ömrüm Günen de projenin öğrencilere katkı sağladığını, bu süreçte öğrencilerin ekran bağımlılığı gibi alışkanlıklardan uzak durmaya başladığını anlattı.

Felsefe öğretmeni İlknur Demir, "sağlıklı zihinler sağlıklı bedende olur" mottosundan hareket ettiklerine dikkati çekerek, "Çocuklarda pandemi sonrası uyuma davranışı, fiziksel hareketlerde yavaşlık, dijital bağımlılık gibi sorunları gözlemledik. Bu sorunları bir projeye dönüştürerek başvuru yaptık. Ülkemizde iki projeden birisi olarak kabul aldı." dedi.

Proje kapsamında Avusturya'nın Viyana kentine giden okulun 11. sınıf öğrencisi Celal Kerim Yıldız da projenin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

