Ekrem İmamoğlu: "Bugüne Kadar Kiminle Görüştüysem İstanbul'un Menfaati İçin Görüştüm, Hakkımda Hiçbir Şey Bulamadınız" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu: "Bugüne Kadar Kiminle Görüştüysem İstanbul'un Menfaati İçin Görüştüm, Hakkımda Hiçbir Şey Bulamadınız"

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben bugüne kadar kiminle görüştüysem İstanbul’un menfaati için görüştüm. Attığım her adımı takip ettiğinizi biliyorum, aldığım nefesi biliyorsunuz. Hakkımda hiçbir şey bulamadınız, bunu da biliyorum. Binlerce müfettiş, savcı, soruşturma, inceleme, dinleme, kayıt, takip vs. hepsi boş çıktı. Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız, bu filmi bu millet izledi” dedi.

05.05.2025 11:13
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(ANKARA) – Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Ben bugüne kadar kiminle görüştüysem İstanbul'un menfaati için görüştüm. Attığım her adımı takip ettiğinizi biliyorum, aldığım nefesi biliyorsunuz. Hakkımda hiçbir şey bulamadınız, bunu da biliyorum. Binlerce müfettiş, savcı, soruşturma, inceleme, dinleme, kayıt, takip vs. hepsi boş çıktı. Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız, bu filmi bu millet izledi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklaması, sosyal medya hesabından yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir canlı yayındaki "Ama montaj, ama şu, ama bu" ifadeleri anımsatılan açıklamada İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hatırlıyorsunuz değil mi bu sözleri? Çok değil birkaç yıl önce milletin gözüne baka baka yine yalan söylemişlerdi. Sabah bir yalan uyduruyor, akşam kendi yalanlarına inanıyorlar. Allah akıl fikir versin, gerçekten kötü durumdalar. Her gün ülkemizin iyiliği, milletimizin birliği ve dirliği için dua ediyorum; yalanlar uyduranlar, aklı sadece kötülüğe, kumpasa, fitneye, iftiraya çalışanlar için de iyilikler diliyorum. Bu milleti tanımıyorlar, gerçekten bilmiyorlar. Bu milletin bu kurmaca düzene, yalana, dolana kanacağını düşünüyorlar. Milletin aklını hafife alıyorlar, bu kurguyu anlayamadığını sanıyorlar. 'İmamoğlu onunla görüştü, bununla gizli toplantı yaptı vs' diyerek akıllarınca görüştüğüm herkesi hedef alacak, linç edecekler.

"Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız"

Görüntüleri montajlayacaksınız, daha önce defalarca yaptığınız gibi başını sonunu keseceksiniz, yandaş kanallarda ve TRT'de defalarca yayınlayıp benim masum vatandaşımı kandırmaya çalışacaksınız. Hadi oradan. Ben bugüne kadar kiminle görüştüysem İstanbul'un menfaati için görüştüm. Attığım her adımı takip ettiğinizi biliyorum, aldığım nefesi biliyorsunuz. Hakkımda hiçbir şey bulamadınız, bunu da biliyorum. Binlerce müfettiş, savcı, soruşturma, inceleme, dinleme, kayıt, takip vs hepsi boş çıktı. Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız, bu filmi bu millet izledi. Sizin gibi sır dolu yaşantım olmadı hiç. Bundan da çok rahatsız oldunuz. Abdestinden şüphesi olmayanın, namazından şüphesi olmaz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: 'Bugüne Kadar Kiminle Görüştüysem İstanbul'un Menfaati İçin Görüştüm, Hakkımda Hiçbir Şey Bulamadınız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu: "Bugüne Kadar Kiminle Görüştüysem İstanbul'un Menfaati İçin Görüştüm, Hakkımda Hiçbir Şey Bulamadınız" - Son Dakika
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