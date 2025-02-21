Ekrem İmamoğlu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Olmak İçin Gerekli İmzayı Topladı

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 116 milletvekilinin imzasını toplayarak CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapılacak ön seçim için gerekli olan imza sayısını toplayan tek aday olduğunu açıkladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart'ta yapılacak ön seçime katılmak için başvuru süresi bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de ön seçimde aday olabilmek için gerekli imza sayısı toplayan adayları duyurmak için basın toplantısı düzenledi. Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 133 milletvekili bulunan CHP grubundan 116 milletvekilinin imzasını topladığını açıkladı.

Günaydın, ayrıca adaylığı konuşulan diğer bir isim olan 25 ve 26. dönem milletvekili Dursun Çiçek tarafından CHP grup başkanlığına herhangi bir imza iletilmediğini belirtti. Günaydın'ın açıklamaları şöyle:

"CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayının saptamaya yönelik süreci devam ediyor. Bu çerçevede biliyorsunuz gerekli kararları ürettiler ve cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir yönerge hazırladılar. Bu yönerge uyarınca 40 yaşını aşmış, yükseköğrenim mezunu, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip ve en az 20 CHP milletvekilinin oyunu alabilen arkadaşlarımız aday adayı başvurusunda bulunabileceklerdi. Anılan tarih itibari ile milletvekili arkadaşlarımız bu yönde imzalarını verdiler ve Genel Merkezimize de bu çerçevede çeşitli başvurular geldi.

21 Şubat 2025 günü saat 17.00 itibarıyla, yani beş günlük sürenin dolmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi grubundan 116 milletvekili arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır. 116 arkadaşımızın imzası an itibari ile bu zarfın içerisindedir. Genel Merkezimize Ekrem İmamoğlu'nun bu yönde başvurusu olmuştur.

An itibarıyla hem imza süreci hem de başvuru süreci sona vermiş bulunmaktadır. 28 Şubat'a kadar tüm örgütümüz de üye kayıtları devam etmektedir. Bu işlemler de bittikten sonra yönerge uyarınca hazırlanacak kurullar ve listeler geçerli olacak ve 23 Mart 2025 Pazar günü cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesine yönelik ön seçim süreci yürütülecektir. Hem partimize hem de partimizden çok daha önemlisi ülkemize demokrasimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sözü edilen imzaları grup personel büromuzdan arkadaşlarımızla beraber Genel Merkezimize, Seçim ve Hukuk İşlerimizden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gül Çiftci'ye teslim etmek için gönderiyorum.

Dursun Çiçek'in topladığı bir imza bana ulaşmadı, kendisine sorsanız daha iyi olur. Bize ulaşmış bir imzası yoktur kendisinin."