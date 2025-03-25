Ekrem İmamoğlu: "Cumhurbaşkanının Annesine Yönelik Hakaretleri, Tüm Kalbimle Sonuna Kadar Kınıyorum" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu: "Cumhurbaşkanının Annesine Yönelik Hakaretleri, Tüm Kalbimle Sonuna Kadar Kınıyorum"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’a protestolar sırasında hakaret edilmesine ilişkin, "Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz. Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, ailesi hakkında ahlaksız paylaşımda bulunanlarla ilgili de savcılığı göreve davet etti.

25.03.2025 11:14  Güncelleme: 12:13
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(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a protestolar sırasında hakaret edilmesine ilişkin, "Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz. Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, ailesi hakkında ahlaksız paylaşımda bulunanlarla ilgili de savcılığı göreve davet etti.

Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a, protestolar sırasında hakaret edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım. Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz. Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan'dan tekrar rahmet diliyorum.

Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum. Her konuda resen, jet hızında soruşturma açanlar, söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor. Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: 'Cumhurbaşkanının Annesine Yönelik Hakaretleri, Tüm Kalbimle Sonuna Kadar Kınıyorum' - Son Dakika

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