Ekrem İmamoğlu İBB davasında Silivri\'de savunmasının ikinci gününde söz aldı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB davası kapsamındaki savunmasının ikinci günü başladı.

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 99. günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde yapılıyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Dilek İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve partileler de duruşmayı izleyenler arasında yer alıyor. Özel, salona girdiğinde izleyicilerin olduğu bölümden "Özgür Başkan, özgür Türkiye" sesleri yükseldi.

Tutuklu sanıklar saat 11: 44'te salona getirildi. İmamoğlu, salona girdiğinde izleyiciler, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Türkiye'nin geleceği burada yazılıyor" sloganları attı.

Halk TV'ye kayyum atanmasına da tepki gösteren izleyiciler, "Özgür basın susturalamaz" şeklinde hep bir ağızdan gazetecilere seslendi.

Savunmasının ilk gününü dün tamamlayan Ekrem İmamoğlu, bugün saat 11: 54 itibarıyla savunma yapmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun yarın da öğlene kadar savunmasına devam etmesi, ardından çapraz sorgusunun yapılması ve avukatlarının söz alması bekleniyor.