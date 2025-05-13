Ekrem İmamoğlu, İfade Vermek Üzere Cezaevine Gidiyor - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, İfade Vermek Üzere Cezaevine Gidiyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu, 'Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yarın ifade verecek. İmamoğlu, daha önceki hakimlik ifadesinde kendisi hakkında suçlamalar yapan iki savcıyı eleştirmişti.

13.05.2025 20:09  Güncelleme: 23:46
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(ANKARA) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında "Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında yarın ifade verecek. Soruşturmanın, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklandığı hakimlik ifadesindeki "Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnadını görmekteyim, hepsi benim için çöp niteliğindedir" sözleri nedeniyle açıldığı öğrenildi.

19 Mart operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta savcılık ifadesinin ardından İstanbul 10. Sulh Hukuk Hakimliği'nce tutuklanmıştı. İmamoğlu hakimlik ifadesinde, soruşturmayı yürüten iki savcıyı eleştirmişti. İmamoğlu hakkında hakimlik ifadesindeki bazı cümleleri nedeniyle "Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İmamoğlu, bu soruşturma kapsamında yarın SEGBİS sistemi ile Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ifade verecek.

İmamoğlu hakimlikte ne demişti?

İmamoğlu'nun, kendisi hakkında tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'nde 23 Mart'ta verdiği ifadesinin bazı bölümleri şöyle idi:

"Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur aynen tekrar ederim, ama mahkeme anında elime geçen sevk yazısında benden ifade alan savcının isminin olmadığı, farklı iki savcının isminin olduğunu gördüm. Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnadını görmekteyim, hepsi benim için çöp niteliğindedir. Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namussuzluklarını kaybetmiş kişilerdir. Bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu tür pusu ve kumpas işi terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir diye düşünüyorum. Yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır. Yüce Türk yargısına ve onbinlerce namuslu yargıç, savcılara sesleniyorum ki, bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin. Şeref yoksunu bu insanlar Ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler, dolayısıyla suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir.

"Çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir, ne de benimle ilgili fikir beyan edebilir"

Benim vatan ve millet sevgimi, bayrak sevgimi ve bu ülkede yaşayan 86 milyon insanı barış ve huzur içerisinde yaşayacakları bir ülke sevdamı bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir, ne de benimle ilgili fikir beyan edebilir. Benim milletime, vatanıma, bayrağıma olan sevgimi, bağlılığımı ölçecek, aşağılayacak ya da terörle iltisaklı olacak diyecek kişi anasının karnından doğmadı. 'Ben dün ne istedilerse vermedik diyenlerden ve dün dünde kaldı cancağızım' diyenlerden değilim, dün de ne istediler de vermedik dediklerinde ülkenin zararlarını gördüğüm yerdeydim, bugün de ülkemize zarar verenleri çok iyi bir noktadan gören yerdeyim.

"Cumhuriyetin 2. Yüzyılında gençleri ile tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim"

Beni doğuran anne ve baba vatana ve millete faydalı olma noktasında yetiştirmiş, ben Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyetin 2. Yüzyılında gençleri ile tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim. Bu hedefimi bu milletin 86 milyon insanımızın evlatları ile birlikte başaracağımızı milletimiz görecek ve yaşayacaktır, bu terör örgütü kimliği ile hareket eden bu iddianameleri yazan, uyduran, kumpasla beni alt etmeye çalışan yargıyı perişan eden ve siyasetin aparatı haline getirme gayreti içinde olan kişi ve şürekasi ile milletimiz ve devletimiz adına bayrağımız ilelebet dalgalansın diye sonsuz mücadele edeceğimi, dünden daha güçlü olduğumu ve 86 milyon insanın varlığını arkamda hissettiğimi ve 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine, inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracağız. Allah yolumuzu açık etsin, bu mahkemeye gelen bütün karalayıcı, kumpas içerikli iddiaları reddediyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, İfade Vermek Üzere Cezaevine Gidiyor - Son Dakika

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