Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret: Morali Yüksek ve Azimle Çalışmaya Devam Ediyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden CHP Milletvekili Aykut Kaya, "Ekrem Başkanımızın morali yüksek, inancı güçlü. Milyonların desteğini yüreğinde taşıyor, memleket için azimle çalışmaya devam ediyor" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret eden CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün Silivri'de Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve kıymetli yol arkadaşlarımı ziyaret ettim. Ekrem Başkanımızın morali yüksek, inancı güçlü. Milyonların desteğini yüreğinde taşıyor, memleket için azimle çalışmaya devam ediyor.

Hukukun yerini keyfiyetin aldığı, milletin iradesine karşı siyasi mühendisliğin devreye sokulduğu bir süreçle karşı karşıyayız. Ancak şunu herkes bilmeli: Türkiye bu karanlığa mahkum değil. Milletimiz adaleti er ya da geç yeniden tesis edecektir."