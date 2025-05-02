Ekrem İmamoğlu'ndan '19 Mart Darbesi' Üzerine Video Paylaşımı

(ANKARA)-Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasıyla ilgili sürece ilişkin olarak "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları... YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" diyerek bir video paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?" diyerek youtube hesabından 45 dakika 31 saniyelik bir video yayınladı.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları... YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" ifadesini kullandı.