Ekrem İmamoğlu'ndan Anneler Günü Mesajı: "Hak Yememeyi, Adaletli Olmayı Bana Annem Öğretti"

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhametin sevginin tohumlarını kalbine annesinin ektiğini, hak yememeyi, adaletli olmayı, ülkeye hizmet etmeyi annesinin öğrettiğini belirterek, "Bu dünyada iyi, güzel, doğru ne varsa annelerin eseri. Cennet bile onların ayakları altına serili. Annelerin evlatlarından ayrılmadığı, yalnızca mutluluktan ağladıkları bir dünya için gözyaşıyla toprağı yeşerten, tebessümüyle güneşi doğuran tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun anneler günü mesajı, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajda, "Canım annemin, sevgili eşim Dilek'in, kıymetli kız kardeşimin, tutuklu annelerin, çocukları tutuklu annelerin, şehit annelerinin, kısacası tüm annelerin, anneler günü kutlu olsun" notuyla video paylaşıldı. İmamoğlu, annesi ile çocukluğuna ait anılarının yapay zekayla canlandırıldığı videoda, şunları kaydetti:

"Annem sayesinde böyle farklı bakıyorum hayata. İyi ki var, bütün anneler öyledir. Bütün annelerin o güzel gününü tebrik ediyorum, kutluyorum. Tabii müsaadeleriyle önce annemi tebrik etmek istiyorum."

"TOPRAKLA UĞRAŞIR GİBİ UĞRAŞIRDI BENİMLE"

Ben bildiğim her şeyi annemden öğrendim. Herkesten fazla çalışırdı annem. Daha gün doğmadan başlardı toprağı işlemeye. Toprağa bakacağız ki toprak da bize baksın diye öğütlerdi. Toprakla uğraşır gibi uğraşırdı benimle. Herkesten fazla düşünür, herkesten fazla dertlenirdi. İster minik bir serçe, ister koca bir inek, bir farkı yoktu onun için. Hepsi Yaradan'ın bize emanetiydi. 'Emanete mukayyet ol ki sahibini gücendirme' diye nasihat ederdi. Merhametin sevginin tohumlarını kalbime annem ekti.

Herkesten fazla güvenir, herkesten fazla inanırdı bana. İster zanaatçı ister işçi istersem de siyasetçi ne olursam olayım onun için fark etmezdi. 'Her ne yapıyorsan layıkıyla yap' diye tembihlerdi. Hak yememeyi, adaletli olmayı, ülkeme hizmet etmeyi, bu dünyanın hala iyi bir yer olduğuna kanıt ne varsa bana annem öğretti.

Bu dünyada iyi, güzel, doğru ne varsa annelerin eseri. Cennet bile onların ayakları altına serili. Annelerin evlatlarından ayrılmadığı, yalnızca mutluluktan ağladıkları bir dünya için göz yaşıyla toprağı yeşerten, tebessümüyle güneşi doğuran tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun."