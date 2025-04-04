Ekrem İmamoğlu'ndan Hukuksuzluk Uyarısı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Hukuksuzluk Uyarısı

Ekrem İmamoğlu\'ndan Hukuksuzluk Uyarısı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, hukuksuzluklara karşı durma çağrısında bulundu. 'Herkesin milli iradeden yana olduğuna hiç şüphem yok' diyen İmamoğlu, yaşanan adaletsizliklere dikkat çekerek, hak ve hukukun korunması gerektiğini vurguladı.

04.04.2025 11:13  Güncelleme: 12:42
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(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Bir gün herkesin kapısını çalabilecek bu hukuksuzluğa evlatlarımız ve geleceğimiz için dur demeliyiz. Kendine ait olmayan koltuğu korumak adına her yolu mübah gören anlayışa dur demeliyiz. Ahlakı, hak ve hukuku korumanın partisi olmaz. Ben bu ülkenin her görüşten insanının sağduyusuna güveniyorum. Herkesin milli iradeden yana olduğuna hiç şüphem yok. Haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insanın bu ülkeye yaşattığı zulmü artık durdurmamız gerekiyor" dedi.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla X hesabı üzerinden AK Parti ve MHP'ye oy veren vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti ve MHP'ye oy veren vicdanlı kardeşlerime sesleniyorum. Her fırsatta dinden ve vicdandan bahsedenler, mübarek Ramazan'ın bir İftar vaktinde 31 yıllık diplomamı iptal edip, aynı günün gecesinde bir sahur vaktinde gözaltına aldılar. Göreve geldikten sonra İBB'ye bin 200 müfettiş geldi, her işlemimiz didik didik edildi. Attığımız her adım, aldığımız her nefes yakından takip edildi. Yıllardır gelmeyen bütün müfettişler İBB'de kamp kurdu, İBB Meclisi bizi devamlı denetledi, bir grup medya her gün açık aradı. İhaleler dahil bütün iş ve işlemler anında basına yansıtıldı ve tüm detaylarıyla paylaşıldı.

"Bizim Allah'a şükür veremeyeceğimiz bir hesabımız yok"

Allah'a hamd olsun ki hepsinden tertemiz çıktık, hiçbir usulsüzlük bulunmadı. Millet her şeyi gördü, bildi ve üçüncü kez 1 milyon oy farkıyla bizi seçti. Her şey ondan sonra başladı. Belediyeden iş alamamış bir grup ve onlarca suç kaydı olan bazı insanların şikayeti ile harekete geçildi. Bunlara gizli tanık iftiraları eklendi ve buradan aklın almayacağı bir suçlama oluşturuldu. Bir torba uydurdular içine akıllarına gelen her şeyi attılar. Şimdi 'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali hakkımızda yalan haber bombardımanıyla üste çıkmaya çalışıyorlar. Ciddi herhangi bir suç bulunamayınca insanları arayarak 'gizli tanık', 'yalancı şahit' olmaya zorluyorlar. Yazık çok yazık. Bizim Allah'a şükür veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Kumpas aklıyla hareket edenler eninde sonunda kaybeder ama bu arada olan güzel ülkemize oluyor.

"Herkesin milli iradeden yana olduğuna hiç şüphem yok"

Diplomam bir günde iptal ediliyor, kaç kuşaktır alın teriyle emekle biriktirdiğimiz tüm mal varlığımıza apar topar el konuluyor, haysiyet çiğneniyor. Bir gün herkesin kapısını çalabilecek bu hukuksuzluğa evlatlarımız ve geleceğimiz için dur demeliyiz. Kendine ait olmayan koltuğu korumak adına her yolu mübah gören anlayışa dur demeliyiz. Ahlakı, hak ve hukuku korumanın partisi olmaz. Ben bu ülkenin her görüşten insanının sağduyusuna güveniyorum. Herkesin milli iradeden yana olduğuna hiç şüphem yok. Haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insanın bu ülkeye yaşattığı zulmü artık durdurmamız gerekiyor. Seçimler gelir geçer, o parti gelir, bu parti gider ama kalıcı olan hakka ve hukuka olan güvenimizdir. Herkes için her zaman adalet."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Hukuksuzluk Uyarısı - Son Dakika

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