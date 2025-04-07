Ekrem İmamoğlu'ndan Sert Eleştiriler: 'Hukuk Güvenilmez Hale Geldi' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ekrem İmamoğlu'ndan Sert Eleştiriler: 'Hukuk Güvenilmez Hale Geldi'

Silivri'deki cezaevinden X hesabı üzerinden açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, yargının siyasallaşmasını eleştirirken, elektriğe yapılan zam ve ülkedeki adaletsizlikler hakkında sert ifadeler kullandı.

07.04.2025 21:18  Güncelleme: 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden "Hukuk bu ülkede en güvenilmez kurum olduysa bunun tek sebebi yargıyı siyasallaştıran akıldır. Kimse yargıya güvenmiyor. Deprem oluyor hesap sorulmuyor, yangın oluyor hesap sorulmuyor, sel oluyor hesap sorulmuyor, kara parayı aklayanlar milletin önünde şov yapıyor, yenidoğan bebeklerin hayatı üzerinden çeteler kuruluyor, uyuşturucu tacirleri cirit atıyor, yine hesap sorulmuyor." açıklamasında bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. Elektriğe gelen yüzde 25'lik zammı değerlendiren İmamoğlu,  "Sabahtan akşama kadar hiç utanıp arlanmadan hakkımızda olur olmaz iftira edenler, söz konusu elektriğe yapılan yüzde 25 zam olunca suspus. Neden bu sessizlikleri biliyor musunuz? Çünkü ülkeyi büyük bir felakete sürüklediklerini kendileri de gayet iyi biliyorlar." dedi.

İmamoğlu'nun X paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bir avuç insanın koltuk ihtirasının, iktidar hırsının bedelini maalesef milletin tamamı ödüyor. Hukuk bu ülkede en güvenilmez kurum olduysa bunun tek sebebi yargıyı siyasallaştıran akıldır. Kimse yargıya güvenmiyor. Deprem oluyor hesap sorulmuyor, yangın oluyor hesap sorulmuyor, sel oluyor hesap sorulmuyor, kara parayı aklayanlar milletin önünde şov yapıyor, yenidoğan bebeklerin hayatı üzerinden çeteler kuruluyor, uyuşturucu tacirleri cirit atıyor, yine hesap sorulmuyor.

Muhalefete, öğrenciye, gence aslan kesilenler konu bunlar olunca siniyor, kafasını sokacak yer arıyor. Bu adaletsizliktir ekonomiyi bu hale getiren vatandaşları geleceğe güvenmez hale getiren. Unutmayalım ki bizim gibi ülkelerde; ne kadar hukuk ve demokrasi o kadar AŞ ve iş. Siz gideceksiniz ve bu ülke düzlüğe çıkacak."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Yargı, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Sert Eleştiriler: 'Hukuk Güvenilmez Hale Geldi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı
Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi
Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
Audi, Trump’ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD’ye araç teslimatını askıya aldı Audi, Trump'ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

21:57 Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
21:05 Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
20:29 Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
19:22 Audi, Trump’ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD’ye araç teslimatını askıya aldı Audi, Trump'ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
18:27 Trump, Çin’in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız
09:38 Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı
09:28 Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi
09:24 Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı
09:24 Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
09:14 Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
08:59 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
08:56 İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
08:54 Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 22:30:44. #7.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan Sert Eleştiriler: 'Hukuk Güvenilmez Hale Geldi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement