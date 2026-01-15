İmamoğlu'nun, Diplomasının İptal Edilmesi İşlemine Karşı Açtığı Davanın Duruşması Yapılıyor - Son Dakika
Güncel

İmamoğlu'nun, Diplomasının İptal Edilmesi İşlemine Karşı Açtığı Davanın Duruşması Yapılıyor

15.01.2026 11:24  Güncelleme: 12:17
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite lisans diplomasının iptaliyle ilgili açtığı davanın duruşması İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma sonucunda kararın en geç 15 gün içinde verilmesi bekleniyor.

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması yapılıyor. İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti, duruşma yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde kararını verecek.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde duruşmalı görülen davaya, davacı Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı. İmamoğlu duruşma salonuna, izleyicilerin alkışları arasında getirildi.

Duruşmayı izlemek üzere, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da arasında bulunduğu bazı milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda partili Silivri'deki salona geldi.

Yerleşke içinde İdare Mahkemesi için hazırlanan salonun küçük olması nedeniyle, güvenlik güçleri ile izleyiciler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, duruşma salonunun küçük olması nedeniyle mahkeme başkanına itirazlarını iletti.

Davacı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin işleme karşı beyanlarda bulunacak.

Karar en geç 15 gün içinde çıkacak

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti, duruşma yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde kararını verecek. Karar, verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılacak ve imzalanarak taraflara tebliğ edilecek.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarihli işleminin iptali isteniyor

18 Mart akşamı üniversite diploması iptal edilip, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezuniyeti sürecinde yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle mezuniyet ve diplomanın iptaline dair İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 3/1 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 5. idare Mahkemesi, "... binamızda bulunan duruşma salonu kapasitelerinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin duruşma icrasına uygun şekilde kurulamaması, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun yerin olmaması..." gerekçeleriyle duruşmanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde uygun bir salonda yapılmasına karar vermişti.

Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı diğer dava ise 16 Şubat'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
