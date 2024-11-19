Ekrem İmamoğlu\'nun İhaleye Fesat Davasında Duruşma Ertelendi

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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihaleyle ilgili yargılandığı davada karar beklenen duruşma öncesi savcı rapor aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davaya yarın Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Savcı izne ayrıldı

Son duruşmada mahkeme hakimi esas hakkındaki mütalasını hazırlayabilmesi için savcılığa süre vermişti. Ancak duruşma savcısının bugün ve yarın geçerli olmak üzere rapor aldığı öğrenildi. Yarınki duruşmaya başka bir savcının katılması ve karar verilmeden ertelenmesi bekleniyor.

Son duruşmada yaşananlar

Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, soruşturma aşaması ile yargılama aşamasında alınan iki ayrı bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle hazırlanan üçüncü bilirkişi raporu dava dosyasına girmiş ve tutanağa geçirilmişti. Duruşmaya 7 sanıktan Hasan Çetin ve sanık avukatları, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve yönetici katılmış; Günaydın, şunları söylemişti:

"Bütün ihaleler didik didik edildi"

"2014-2019 yılları arasında sayın Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı. 2014 yılının Aralık ayında Kültür Müdürlüğü operasyonları ile ilgili 250 bin liralık bir ihale için açılmış olan davanın 6'ncı celsesini tam 9 yıl sonra 2024'te bugün icra ettik. Biliyorsunuz 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı oldu ve seçildi sayın İmamoğlu. Bu dönemden sonra Beylikdüzü'ndeki tüm ihaleler didik didik edildi.

"İnternete konulan belge ile mahkemeye sunulan belge aynı bile değildir"

Bu ihaleye yönelik Danıştay'ın soruşturma açılmasına izni vermemesine yönelik kararı vardı. Bu karara rağmen 2022 yılında iddianame düzenlendi. Yani ihaleden 7 yıl sonra iddianame düzenlendi. Başlayan duruşmalar çerçevesinde bugüne kadar iki bilirkişi raporu geldi. Bu bilirkişi raporlarında bu ihalelerde herhangi bir kamu zararının olmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili sayın Ekrem İmamoğlu herhangi bir dahlinin bulunmadığını da kaydetti. Bu çerçevede bugün icra edilen mahkemede, Mahkeme Başkanı bu bilirkişi raporlarını kaydetti. İçişleri Bakanlığının buna yönelik itirazını ise reddetti. Bir başka durum daha var bugün bu mahkemeye bir belge sunuldu. Bu belgede Ekrem İmamoğlu hakkında bir başka iddiaya yer verildi. Ancak bu iddia açık bir iftira niteliğindedir. Öyle ki internete konulan belge ile mahkemeye sunulan belge aynı bile değildir ve bu belgeye yönelik de Mahkeme Başkanı belgenin incelenmemesine karar verdi. Sevgili avukat arkadaşlarımız mütalaanın alınması ve bugün kararın verilmesi şeklinde görüşlerini bildirdiler ancak savcılık mütalaanın hazır olmadığını ifade ederek duruşmayı 20 Kasım tarihine erteledi."