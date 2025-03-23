Ekrem İmamoğlu'nun Serbest Bırakılmasına İtiraz Ediliyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hakimliklerince verilen serbest bırakma kararlarına itiraz edileceği öğrenildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, mali nitelikli soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

İmamoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan "kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada tutukluluk" talebi reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığının, "edimin ifasına fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "silahlı terör örgütünü yardım" etme suçlarından verilen serbest bırakma kararlarına itiraz edeceği öğrenildi.