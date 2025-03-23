Ekrem İmamoğlu Tutuklandı... Oğuz Kaan Salıcı: "Sen Güçlü Değilsin. Kaybedeceksin"

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak, " Recep Tayyip Erdoğan; sırf sana karşı seçimi kazanabilir diye Avrupa'nın en büyük kentinin belediye başkanını tutuklatmayı göze alıyorsun. Herkes, her şeyin farkında. Sen güçlü değilsin. Kaybedeceksin" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" iddialı Medya A.Ş. soruşturması kapsamında tutuklanmasına, "Kent Uzlaşısı" kapsamında "terör örgütüne yardım" soruşturmasında ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, karara ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan; sırf sana karşı seçimi kazanabilir diye Avrupa'nın en büyük kentinin belediye başkanını tutuklatmayı göze alıyorsun. Herkes, her şeyin farkında. Sen güçlü değilsin. Kaybedeceksin" ifadelerini kullandı.