Ekvador\'da beş kıyı eyaletinde gece sokağa çıkma yasağı 10 Kasım\'a kadar sürecek

KİTO, 2 Kasım (Xinhua) -- Ekvador hükümeti, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla şiddet olaylarının yoğun yaşandığı beş eyalette sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yeni yasak, 10 Kasım'a kadar geçerli olacak.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa tarafından pazar günü yayımlanan kararnameye göre yasak, ülkenin en kalabalık kenti Guayaquil'in bağlı bulunduğu Guayas'ın yanı sıra Manabi, Los Rios, El Oro ve Esmeraldas eyaletlerini kapsıyor. Yasak kapsamındaki eyaletlerin tamamı, kıyı bölgelerinde bulunuyor.

Hükümetten yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin yerel saatle 00.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkmalarının yasaklandığı bildirildi. Karar kapsamında, söz konusu eyaletlerdeki şiddeti kontrol altına almak için özel suçla mücadele operasyonları da yürütülecek.

Bu adımla birlikte Noboa, mart, mayıs ve eylül aylarının ardından bu yıl dördüncü kez sokağa çıkma yasağı ilan etmiş oldu.

Karar, yerel seçimlere dört hafta kala yürürlüğe girdi.

Noboa, suçla mücadele stratejisi kapsamında ülke genelinde veya belirli eyaletlerde sık sık olağanüstü hal ya da sokağa çıkma yasağı ilan ediyor.

Noboa hükümetinin "terörist" olarak nitelendirdiği uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelere karşı Ocak 2024'te ilan ettiği "iç silahlı çatışma hali" ülke genelinde halen yürürlükte. Ülkede silahlı saldırılar, fidye amaçlı insan kaçırma olayları ve cinayet vakalarıyla birlikte şiddet ortamı tırmanmaya devam ediyor.