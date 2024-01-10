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Ekvador'da çete üyeleri 10 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Ekvador'da çete üyeleri 10 kişiyi öldürdü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çete üyelerinin düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Çete liderinin cezaevinden kaçmasının ardından ülkede kaos yaşanırken, çete üyeleri televizyon kanalını basarak gazeteci ve çalışanları rehin almaya çalıştı. Ülkede şiddet olayları ve hapishane isyanları yaşanırken, polis memurları da rehin alındı. Devlet Başkanı olağanüstü hal ilan ederek orduya sokağa inme talimatı verdi.

Ekvador\'da çete üyeleri 10 kişiyi öldürdü
10.01.2024 - 15:32,
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- Ekvador'da çete üyeleri 10 kişiyi öldürdü

QUITO - Ekvador'da çete üyelerinin düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar'ın Guayaquil'deki La Regional cezaevinden kaçmasının ardından ülke kaosa sürüklendi. Sokaklara inen çete üyeleri dün akşam canlı yayın sırasında televizyon kanalını basarak çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin almaya çalıştı. Televizyon stüdyosuna giren polis tarafından 13 kişi gözaltına alınırken, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede 8 eyalette şu ana kadar en az 23 şiddet olayı gerçekleşti, bazı hapishanelerde ise isyan çıktı. Polis, Guayaquil'deki saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını, Nobol kasabasında ise 2 güvenlik görevlisinin "acımasızca" öldürüldüğünü açıkladı. Silahlı çete üyeleri en az 7 polis memurlarını rehin alırken, polis araçlarının kundaklandığı, birçok şehirde ise patlamalar yaşandığı öğrenildi.

Üniversiteyi bastılar

Silahlı saldırganların Guayaquil Üniversitesi'ne girerek öğrencileri kaçırdığı belirtildi. Çete üyelerinin kampüsü basmasının ardından öğrencilerin bir kısmı panikle kaçışırken, bir sınıfta ise öğrenciler saldırganların içeri girmesini engellemek için kapının arkasına sandalye ve masa yerleştirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, dün 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Sokağa çıkma yasağı getirilen ülkede Devlet Başkanı, orduya sokağa inmesi ve hapishanelerin kontrolünü alması talimatını verdi. Noboa, ayrıca çete lideri Villamar'ın bulunması için binlerce polis memuru ve askeri personeli görevlendirdi.

Ülkedeki uyuşturucu kaçakçılığının merkezi olan Guayas eyaletine bağlı liman kenti Guayaquil, Ekvador'un en tehlikeli şehri olarak kabul ediliyor. Ekvador'da hükümet verilerine göre 2023'te meydana gelen şiddet olaylarında 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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