Güney Amerika ülkesi Ekvador'da hapishanede çıkan isyanda 1 mahkum hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Güvenlik Bakan Yardımcısı Lyonel Calderon, basına yaptığı açıklamada, Guayaquil kentindeki bölge hapishanesinde, mahkumların isyan çıkardığını duyurdu.
Calderon, isyanda 1 mahkumun öldüğünü, 4 mahkumun yaralandığını söyledi.
Güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini ve olayların 2 saatte kontrol altına alındığını aktaran Calderon, savcılığın isyana ilişkin soruşturma başlattığını ifade etti.
Öte yandan isyanı haber alan çok sayıda mahkum yakını cezaevi yakınında toplandı.
OHAL ilan edilmişti
Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçmaları ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesinin ardından 9 Ocak'ta 60 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
7 Mart'ta, 30 gün süreyle uzatılan OHAL kapsamında 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu.
OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.
Ayrıca sosyal medyada, çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istedikleri görüntüler paylaşılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Ekvador'da hapishane isyanında 1 mahkum öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kazandığımız başarıları daha geliştirmek ve nihayetinde terör belasını tamamen ortadan kaldırmak için kararlıyız. Kahraman Mehmetçiğin yürüttüğü operasyonlar, teröristlerin bu coğrafyadan tamamen yok olması için aralıksız sürecek.
Uluslararası Adalet Divanı, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması nedeniyle artık bölgede kıtlık başladığını belirterek, İsrail'in engelsiz insani yardım konusunda gerekli ve etkin önlemleri bir an önce alması gerektiğine karar verdi. Mahkeme, İsrail'in BM ile koordineli bir biçimde Gazze'ye insani yardım konusunda gerekli ve etkili önlemleri bir an önce alması gerektiğini vurguladı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen taraftarlar, 10 yıl önce yıkılan stadyumun yeniden yapılması için miting düzenledi. Taraftarlar, Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisinde bir araya gelerek meşale yaktı ve çeşitli sloganlar attı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, taraftarın yıllardır yapılmayan Karşıyaka Stadı için yaptığı etkinliğe kulüp yönetimi olarak destek verdiklerini belirtti. Etkinliğe siyasi parti adayları ve kulüp yöneticileri de katıldı.
Yücel Mollaismailoğlu, Milli Görüş'ün geleceği için Cumhur İttifakı'nda yer almanın önemine vurgu yaparak, destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin milli savunma sanayisi alanında kaydettiği gelişmeleri ve partilerinin tutarlılığını vurguladı.
Mersin Devlet Opera ve Balesi, Tim Rice'ın librettosunu yazdığı, Andrew Lloyd Webber'in müzikleri ile hazırlanan 'Evita Müzikali'nin prömiyerini Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Müzikalin rejisörlüğünü Caner Akın üstlenirken, orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov yaptı. Eserde dekor tasarımı Özlem Topuz, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz ve koreograf tasarımı Emre Karaca imzası taşıyor. Müzikalde, eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı anlatıldı. Prömiyere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.
Karşıyaka taraftarı, yıllar önce yıkılan stadyumlarını geri istemek için Türkiye'nin ilk taraftar mitingini düzenledi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı ve diğer sporcular, camia ve taraftarlar, yeni stadyum için destek istedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a sıkılan kurşunun Türkiye'ye, adalete ve hukuka sıkılan kurşun olduğunu belirterek, "Bundan sonraki hakim ve savcılarımız, yargı mensuplarımız şehidimizin emanetine sahip çıkma noktasında hep beraber mücadelemizi...
Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde yatsı namazı için camiye giden vatandaşlar, inşaat alanında bir erkek cesedi buldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin İsmail Konukçu'ya ait olduğu ve baş bölgesinden darbe aldığı tespit edildi. İsmail Konukçu'nun intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Cemal Sönmez (62) idaresindeki motosiklet ile Kadir K. (29) yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?