Ekvador'da iki cezaevinde eş zamanlı kavgalarda 8 mahkum öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ekvador'da iki cezaevinde eş zamanlı kavgalarda 8 mahkum öldü, 10 kişi yaralandı

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SNAI, Quito'daki El Inca ve Latacunga cezaevlerinde eş zamanlı çıkan kavgalarda 4'er mahkumun öldüğünü, toplam 8 mahkumun hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, faillerin yüksek güvenlikli El Encuentro Cezaevi'ne nakledileceğini duyurdu.

Ekvador'da iki ayrı cezaevinde çıkan kavgalarda 8 mahkum hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ulusal basına göre, cezaevlerinden sorumlu Ulusal Ceza İnfaz Kurumu (SNAI), olayların başkent Quito'daki El Inca Cezaevi ile ülkenin en büyük cezaevlerinden Latacunga Cezaevi'nde eş zamanlı olarak meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, El Inca ve Latacunga cezaevlerinde 4'er mahkumun hayatını kaybettiği, yaralanan 10 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, olayların arkasındaki çete üyelerinin belirlendiğini ve faillerin, Devlet Başkanı Daniel Noboa tarafından El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin modelinden esinlenilerek inşa ettirilen yüksek güvenlikli El Encuentro Cezaevi'ne nakledileceğini duyurdu.

Ekvador cezaevleri, son yıllarda çok sayıda katliama sahne olurken ülkedeki çete şiddetinin de merkezlerinden biri haline geldi.

Çoğunlukla rakip çeteler arasındaki çatışmalarda, 2021'den bu yana cezaevlerinde yaklaşık 600 mahkum öldürüldü.

Noboa hükümeti, ülkedeki güvenlik krizinden ve artan şiddetten uyuşturucu kaçakçılığı, haraç ve yasa dışı madencilikle uğraşan çeteleri sorumlu tutuyor.

Hükümet, bu çeteleri "terör örgütü" olarak tanımlarken 2024'te "silahlı iç çatışma hali" ilan etmişti.

Kaynak: AA
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